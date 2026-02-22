VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara

La violencia en Guadalajara escaló a un nivel alarmante. En medio de los enfrentamientos entre elementos de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado, civiles fueron obligados a descender de sus vehículos para que los sicarios pudieran escapar.

Videos que circulan en redes sociales muestran los momentos de tensión. En las grabaciones se observa cómo hombres armados interceptan automóviles mientras de fondo se escuchan detonaciones.

Presuntos delincuentes bajan a un señor de su taxi para escapar en medio de una balacera / Especial

Violencia en el centro de Guadalajara

En una de las imágenes más impactantes, un grupo armado se dirige hacia un taxi estacionado. Los sujetos bajan con violencia al conductor y, lejos de huir de inmediato, esperan la llegada de más integrantes de su grupo antes de escapar juntos.

Mientras los disparos continúan, el dueño del taxi se retira lentamente sin saber cómo reaccionar. Segundos después, los sicarios abordan la unidad y huyen con rumbo desconocido.

Los civiles fueron bajados de su auto para incendiarlo y crear un narcobloqueo / especial

Amenazas, fuego y bloqueos

En otro video, los presuntos delincuentes detienen un auto blanco y amenazan a los tripulantes con armas largas. Les ordenan bajar y los pasajeros salen corriendo para ponerse a salvo.

Esto está pasando en #Jalisco, en pleno centro de #Guadalajara . Estos malditos están disparando en plena calle, tienen bloqueada la ciudad. #narcobloqueo pic.twitter.com/Bf3bE3seuC — vaganobaby🩰✨ (@lajuanaasantos) February 22, 2026

La grabación, presuntamente realizada por los propios agresores, muestra cómo después incendian el vehículo para bloquear el paso. Posteriormente, se retiran en una camioneta mientras de fondo suenan narcocorridos.

En ambos casos, los civiles quedaron en medio del fuego cruzado. Aunque no se reportaron lesionados, las escenas evidencian el riesgo extremo que enfrentó la población durante estos hechos.