Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara
La violencia en Guadalajara escaló a un nivel alarmante. En medio de los enfrentamientos entre elementos de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado, civiles fueron obligados a descender de sus vehículos para que los sicarios pudieran escapar.
Videos que circulan en redes sociales muestran los momentos de tensión. En las grabaciones se observa cómo hombres armados interceptan automóviles mientras de fondo se escuchan detonaciones.
Violencia en el centro de Guadalajara
En una de las imágenes más impactantes, un grupo armado se dirige hacia un taxi estacionado. Los sujetos bajan con violencia al conductor y, lejos de huir de inmediato, esperan la llegada de más integrantes de su grupo antes de escapar juntos.
Mientras los disparos continúan, el dueño del taxi se retira lentamente sin saber cómo reaccionar. Segundos después, los sicarios abordan la unidad y huyen con rumbo desconocido.
Amenazas, fuego y bloqueos
En otro video, los presuntos delincuentes detienen un auto blanco y amenazan a los tripulantes con armas largas. Les ordenan bajar y los pasajeros salen corriendo para ponerse a salvo.
Esto está pasando en #Jalisco, en pleno centro de #Guadalajara . Estos malditos están disparando en plena calle, tienen bloqueada la ciudad. #narcobloqueo pic.twitter.com/Bf3bE3seuC— vaganobaby🩰✨ (@lajuanaasantos) February 22, 2026
La grabación, presuntamente realizada por los propios agresores, muestra cómo después incendian el vehículo para bloquear el paso. Posteriormente, se retiran en una camioneta mientras de fondo suenan narcocorridos.
En ambos casos, los civiles quedaron en medio del fuego cruzado. Aunque no se reportaron lesionados, las escenas evidencian el riesgo extremo que enfrentó la población durante estos hechos.
En este video se ve como sicarios despojan a un civil de su coche para incendiarlo en Guadalajara. Intenten salir lo menos posible porque el narco terrorismo se ensaña con inocentes. pic.twitter.com/ReYKw3GN0z— Jorge García Orozco (@jorgegogdl) February 22, 2026