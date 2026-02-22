Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara

La población está quedando bajo el fuego cruzado de los enfrentamientos entre autoridades y narcotraficantes / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:13 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos narcotraficantes ya ponen en riesgo directo a la población

La violencia en Guadalajara escaló a un nivel alarmante. En medio de los enfrentamientos entre elementos de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado, civiles fueron obligados a descender de sus vehículos para que los sicarios pudieran escapar.

Videos que circulan en redes sociales muestran los momentos de tensión. En las grabaciones se observa cómo hombres armados interceptan automóviles mientras de fondo se escuchan detonaciones.

Presuntos delincuentes bajan a un señor de su taxi para escapar en medio de una balacera / Especial

Violencia en el centro de Guadalajara

En una de las imágenes más impactantes, un grupo armado se dirige hacia un taxi estacionado. Los sujetos bajan con violencia al conductor y, lejos de huir de inmediato, esperan la llegada de más integrantes de su grupo antes de escapar juntos.

Mientras los disparos continúan, el dueño del taxi se retira lentamente sin saber cómo reaccionar. Segundos después, los sicarios abordan la unidad y huyen con rumbo desconocido.

Los civiles fueron bajados de su auto para incendiarlo y crear un narcobloqueo / especial

Amenazas, fuego y bloqueos

En otro video, los presuntos delincuentes detienen un auto blanco y amenazan a los tripulantes con armas largas. Les ordenan bajar y los pasajeros salen corriendo para ponerse a salvo.

La grabación, presuntamente realizada por los propios agresores, muestra cómo después incendian el vehículo para bloquear el paso. Posteriormente, se retiran en una camioneta mientras de fondo suenan narcocorridos.

En ambos casos, los civiles quedaron en medio del fuego cruzado. Aunque no se reportaron lesionados, las escenas evidencian el riesgo extremo que enfrentó la población durante estos hechos.

Últimos videos
Lo Último
16:36 ¿Peligra Repechaje para Mundial 2026 en Guadalajara? FIFA no se ha pronunciado tras violencia por muerte de 'El Mencho'
16:34 El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
16:10 Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
16:09 Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
16:04 Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
15:56 Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
15:52 ¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
15:48 Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
15:45 Pedri lanza mensaje tras regreso con el FC Barcelona
15:43 El día en el que "Pollo" Briseño saludó y agradeció a "El Mencho"
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
¿Peligra Repechaje para Mundial 2026 en Guadalajara? FIFA no se ha pronunciado tras violencia por muerte de 'El Mencho'
Futbol
22/02/2026
¿Peligra Repechaje para Mundial 2026 en Guadalajara? FIFA no se ha pronunciado tras violencia por muerte de 'El Mencho'
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Futbol
22/02/2026
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Otros Deportes
22/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Empelotados
22/02/2026
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
Contra
22/02/2026
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho