Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo de fuerzas federales en el estado de Jalisco, confirmaron fuentes oficiales y medios nacionales.

El hecho se registró en la madrugada de este domingo cuando elementos del Ejército Mexicano y otras fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo en zonas serranas del municipio de Talpa de Allende, tradicional bastión del CJNG. Según versiones de funcionarios consultados por Reforma, El Mencho fue abatido en el lugar.

El líder del CJNG murió durante una intervención de fuerzas federales en una zona serrana de Jalisco./ X

Testimonios y voceros de seguridad confirmaron a Milenio que la acción fue resultado de semanas de trabajo de inteligencia para localizar al capo, considerado el narcotraficante más buscado de México y uno de los principales objetivos del combate al crimen organizado en el país.

¿Cómo se desarrolló el operativo que culminó con la muerte de “El Mencho”?

De acuerdo con lo reportado, el operativo fue encabezado por el Ejército Mexicano en coordinación con otras corporaciones federales en Jalisco, donde se reportó la presencia del líder criminal. La intervención militar habría desencadenado narcobloqueos en varias entidades del occidente y norte de México, incluyendo Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, como parte de la reacción de células armadas del CJNG.

Los bloqueos carreteros y quema de vehículos se registraron casi de inmediato después de que se informó del abatimiento, generando alertas y movilizaciones de seguridad en diversas regiones.

Tras el operativo en el que fue abatido “El Mencho”, se registraron bloqueos y quema de vehículos en varios estados./ X

¿Qué significa la muerte de El Mencho para el CJNG y la seguridad en México?

La caída de Nemesio Oseguera, quien era considerado el cerebro y líder absoluto del CJNG, podría representar un golpe significativo a una de las organizaciones criminales más violentas y extendidas del país, responsables de tráfico de drogas, enfrentamientos armados con fuerzas de seguridad y acciones de violencia generalizada.

Sin embargo, expertos en seguridad han advertido que la muerte de un líder no garantiza la desarticulación del grupo, pues organizaciones como el CJNG cuentan con estructuras descentralizadas y posibles sucesores que podrían intentar ocupar el vacío de poder.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial completo sobre el impacto del operativo, ni han detallado la identidad de los posibles sucesores dentro del CJNG, aunque ya se hablan de ajustes internos en la organización.