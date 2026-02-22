Entre calor y euforia: así se vivió el día dos del EDC México 2026

El sol apenas comenzaba su ascenso cuando miles de asistentes ya formaban filas bajo un calor que no daba tregua en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez. El reloj marcaba el inicio del segundo día del Electric Daisy Carnival México 2026 y desde temprano se sentía una mezcla de ansiedad, sudor y ganas de fiesta que literalmente se palpaba en el aire.

Largas filas —que en algunos accesos llegaron a durar alrededor de 30–40 minutos— se extendían bajo el sol mientras el personal de seguridad y escáneres trabajaban sin descanso para agilizar el ingreso. El reto al calor fue el primer gran beat del día.

El escenario principal reúne a miles de personas con un despliegue monumental de luces y visuales. / Cortesía OCESA

El calor no detuvo la energía

Desde las primeras horas, el ambiente fue de fiesta absoluta. Grupos de amigos, colectivos de fans, infancias y veteranos del festival compartían risas, historias y el ritual de la espera como parte de la experiencia.

Asistentes capturan el momento con una selfie frente a la rueda de la fortuna durante la jornada del festival en el Autódromo Hermanos Rodríguez. / Cortesía OCESA

Arte, atuendos y comunidad

Una vez dentro, lo visual fue tan protagonista como la música. Desde disfraces con vibrantes colores hasta tótems elaborados que identificaban a pequeños grupos de amigos se repetían entre la multitud. El icónico Búho del Kinetic Field vigilaba la pista principal, mientras miles se movían entre juegos de luces, escenarios secundarios y zonas de descanso.

El ambiente, además, no escondió su carácter inclusivo y diverso: banderas internacionales, atuendos creativos y expresiones personales marcaron el ritmo de una comunidad que encontró en EDC un espacio para ser y sentirse libre.

La creatividad del público también se refleja en accesorios y vestuarios coordinados que marcan la identidad de cada grupo. / Cortesía OCESA

¿Quién cerró la noche con broche de oro?

Cuando cayó la noche y las luces comenzaron a dominar el cielo del Autódromo, los encargados de prender verdaderamente el festival fueron Alok y Alesso. Con una multitud estimada en 115 mil personas vibrando al ritmo de sus beats, la energía se elevó hasta el último compás.

El DJ brasileño Alok hizo que el público se entregara desde los primeros minutos con temas potentes y una vibra que conectó de inmediato con México. Más tarde, el sueco Alesso tomó el escenario para intensificar el cierre con efectos pirotécnicos, llamas y destellos visuales que parecían competir con los colores del cielo nocturno.

Entre fogonazos, beats explosivos y un público completamente entregado, la pista no bajó ni un segundo su intensidad. Cerca de las 2:00 a.m., con el último beat resonando y las luces apagándose, los asistentes comenzaron a despedirse de una de las noches más memorables del festival.