Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Entre calor y euforia: así se vivió el día dos del EDC México 2026

El segundo día de EDC México estuvo marcado por un sol intenso y mucha vibra emocional. / Cortesía OCESA
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:14 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Calor, emoción y música que no se detiene: el segundo día del Electric Daisy Carnival México 2026 consolidó su lugar como una de las jornadas más intensas del festival

El sol apenas comenzaba su ascenso cuando miles de asistentes ya formaban filas bajo un calor que no daba tregua en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez. El reloj marcaba el inicio del segundo día del Electric Daisy Carnival México 2026 y desde temprano se sentía una mezcla de ansiedad, sudor y ganas de fiesta que literalmente se palpaba en el aire.

Largas filas —que en algunos accesos llegaron a durar alrededor de 30–40 minutos— se extendían bajo el sol mientras el personal de seguridad y escáneres trabajaban sin descanso para agilizar el ingreso. El reto al calor fue el primer gran beat del día.

El escenario principal reúne a miles de personas con un despliegue monumental de luces y visuales. / Cortesía OCESA

El calor no detuvo la energía

Desde las primeras horas, el ambiente fue de fiesta absoluta. Grupos de amigos, colectivos de fans, infancias y veteranos del festival compartían risas, historias y el ritual de la espera como parte de la experiencia.

Asistentes capturan el momento con una selfie frente a la rueda de la fortuna durante la jornada del festival en el Autódromo Hermanos Rodríguez. / Cortesía OCESA

Arte, atuendos y comunidad

Una vez dentro, lo visual fue tan protagonista como la música. Desde disfraces con vibrantes colores hasta tótems elaborados que identificaban a pequeños grupos de amigos se repetían entre la multitud. El icónico Búho del Kinetic Field vigilaba la pista principal, mientras miles se movían entre juegos de luces, escenarios secundarios y zonas de descanso.

El ambiente, además, no escondió su carácter inclusivo y diverso: banderas internacionales, atuendos creativos y expresiones personales marcaron el ritmo de una comunidad que encontró en EDC un espacio para ser y sentirse libre.

La creatividad del público también se refleja en accesorios y vestuarios coordinados que marcan la identidad de cada grupo. / Cortesía OCESA

¿Quién cerró la noche con broche de oro?

Cuando cayó la noche y las luces comenzaron a dominar el cielo del Autódromo, los encargados de prender verdaderamente el festival fueron Alok y Alesso. Con una multitud estimada en 115 mil personas vibrando al ritmo de sus beats, la energía se elevó hasta el último compás.

El DJ brasileño Alok hizo que el público se entregara desde los primeros minutos con temas potentes y una vibra que conectó de inmediato con México. Más tarde, el sueco Alesso tomó el escenario para intensificar el cierre con efectos pirotécnicos, llamas y destellos visuales que parecían competir con los colores del cielo nocturno.

Entre fogonazos, beats explosivos y un público completamente entregado, la pista no bajó ni un segundo su intensidad. Cerca de las 2:00 a.m., con el último beat resonando y las luces apagándose, los asistentes comenzaron a despedirse de una de las noches más memorables del festival.

La pirotecnia y los efectos especiales coronan el cierre nocturno ante una multitud que no dejó de grabar y bailar. / Cortesía OCESA
Últimos videos
Lo Último
12:13 VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara
12:09 Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
12:05 ¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
11:48 La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
11:34 Barcelona golea a Levante y se recupera el Liderato de LaLiga
11:28 Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco
11:11 Darío Benedetto se reencuentra con el gol tras 747 días de sequía
11:09 Narcobloqueos y quema de vehículos en Jalisco: activan código rojo tras violencia ligada al CJNG
10:47 Matan a hombre que ingresa a residencia de Trump con una escopeta ¿Cómo se encuentra el presidente y su esposa?
10:43 Al Qadasiya vs Al-Ettifaq: ¿Dónde y cuándo ver a Julián Quiñones?
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara
Contra
22/02/2026
VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara
Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
Futbol
22/02/2026
Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
Contra
22/02/2026
¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
Empelotados
22/02/2026
La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
Jugadores de Barcelona felicitan a Fermín López por su gol ante Levante | AP
Futbol
22/02/2026
Barcelona golea a Levante y se recupera el Liderato de LaLiga
Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco
Contra
22/02/2026
Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco