Futbol Internacional

Raúl Jiménez, el mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League

Raúl Jiménez cobrando tiro penal con el Fulham | Grosby Group
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:15 - 22 febrero 2026
El mexicano tiene cien por ciento de efectividad desde los once pasos y superó la marca de Yaya Touréf

El futbol mexicano ha escrito una de sus páginas más doradas en suelo británico. Tras el reciente encuentro del Fulham, Raúl Jiménez no solo aseguró tres puntos vitales para su equipo, sino que sigue escribiendo su nombre en los libros de historia de la liga más importante del mundo.

Raúl Jiménez igualó la marca de Chicharito Hernández | AP

EL MEJOR EN LA HISTORIA DE LA PREMIER LEAGUE

Con su última ejecución desde los once pasos, el "Lobo de Tepeji" alcanzó una cifra histórica: 13 penales cobrados, 13 goles anotados. Este registro del 100% de efectividad lo sitúa formalmente como el mejor cobrador en la historia de la Premier League, aumentando la marca y separándose aún más la leyenda del Manchester City, Yaya Touré.

Hasta hace poco, la lista de los cobradores impecables era liderada por Touré, quien se retiró con un registro de 11/11. Sin embargo, la frialdad de Jiménez ante la presión le ha permitido rebasar esa cifra, convirtiéndose en el único jugador en alcanzar la docena de disparos sin conocer el error.

Jugador

Penales Lanzados

Penales Anotados

Efectividad

Raúl Jiménez

13

13

100%

Yaya Touré

11

11

100%

Dimitar Berbatov

9

9

100%

UN ESTILO INCONFUNDIBLE

La técnica de Jiménez, caracterizada por su "pausa" justo antes del impacto y su capacidad para leer el movimiento del portero hasta la milésima de segundo final, ha dejado perplejos a los mejores guardametas de Inglaterra. Mientras otros especialistas como Cole Palmer perdieron su racha perfecta recientemente, Raúl ha mantenido los nervios de acero a pesar de los años y las adversidades físicas que ha enfrentado en su carrera.

Raúl Jiménez celebrando gol con Fulham | Grosby Group

MÁS QUE UN RÉCORD

Este hito llega en un momento de plenitud para el delantero mexicano, quien también ha superado la barrera de los 200 goles en su carrera profesional. Su vigencia en el Fulham demuestra que, a sus 34 años, el "Lobo" sigue siendo un depredador de élite en el área, consolidándose no solo como el máximo goleador mexicano en Inglaterra, sino ahora como el ejecutor más letal que la liga haya visto jamás.

Raúl Jiménez festeja gol con Fulham | AP
