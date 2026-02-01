Premier League presume marca de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez, el mejor delantero mexicano que ha jugado en la Premier League fue reconocido por la misma liga, esto tras superar la marca de precisión en los penaltis que impuso Yaya Toure, la cual se rompió luego de que el lobo de Tepeji marcó al Manchester United con el Fulham.

Raúl Jiménez con el Fulham I AP

¿Qué hizo la Premier?

El emocionante duelo entre el Manchester United y el Fulham terminó en un 3-2, con Raúl Jiménez marcando el primer tanto del equipo blanco desde los once pasos. Tras vencer a Senne Lammens, el ariete no solo acortó las distancias en el marcador, sino que también llegó a los 200 goles como profesional.

El lobo de tepeji también rompió una marca bastante significativa en el balompié inglés, pues el mexicano anotó su penal 12 de manera consecutiva, superando al marfileño, Yaya Toure, quien se quedó en 11 redes.

Raúl Jiménez en la Premier League I AP

Tras la hazaña del ex jugador del Wolverhampton, la cuenta oficial de la Premier publicó en redes una foto del penal de Raúl, acompañado de un penal de Toure, además de mencionar que Jiménez ahora porta el primer lugar como el mejor cobrador.

“Raúl Jiménez Yaya Touré El delantero anotó 12 de 12 penaltis en la Premier League, lo que lo coloca por encima de la leyenda del Manchester City”, publicó la liga.

🥇 Raul Jimenez

🥈 Yaya Toure



The @FulhamFC forward made it 12/12 Premier League penalties, moving him above Man City legend 🎯 — Premier League (@premierleague) February 1, 2026

¿Cómo fue el gol de Raúl?

En el cierre del juego de la Jornada 24, Raúl recibió al espacio y logró quedar mano a mano con el guardameta Senne Lammens. Desafortunadamente para el United, Harry Maguire derribó al mexicano antes de que disparara y el colegiado sentenció la pena máxima.

Ya desde el manchón penal, el delantero de la Selección Mexicana tomo su característica carrera larga y colocó el balón en el ángulo derecho del portero, siendo felicitado por el propio Lammens tras su excelso disparo.

Raúl Jiménez en Premier League I AP

Lammens solo adelantó a Raúl lo que sería el resto de su tarde, una de celebración y festejos por llegar a una marca tan significativa en su carrera, que aunque no pudo empatar el juego con el Fulham, al menos se reafirmó como el gran delantero estelar que con cada juego se reafirma como el titular de México para la Copa del Mundo