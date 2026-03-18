¿Se va de América? Cruzeiro 'tienta' a André Jardine, quien analiza su futuro en Coapa

¿Vientos de cambio en Coapa? Tres años después de su llegada al Nido, la era de André Jardine al frente de América parece que se acerca a su fin. El estratega brasileño ha tenido un semestre irregular en el Clausura 2026 de la Liga MX y, más allá de los resultados, nuevamente recibió ofertas para dirigir en Sudamérica, en el Brasileirao.

En esta ocasión fue Cruzeiro el equipo que, de acuerdo con ESPN Brasil, manifestó el deseo de contratar al estratega de las Águilas. Y aunque Jardine recibió de buena forma la oferta, por ahora no piensa en dejar a los azulcremas.

André Jardine en celebración con Alejandro Zendejas en partido de América en la Liga MX | IMAGO 7

Según la fuente mencionada, el domingo pasado el equipo brasileño sondeó el entorno de Jardine, luego del cese de Tite a raíz del empate contra Vasco da Gama. El contacto fue a través de un intermediario, el cual hizo saber a la directiva de Cruzeiro que el técnico agradeció el interés, pero rechazó la oferta pues tiene como prioridad ganar la Copa de Campeones Concacaf con América.

Sin Concachampions, ¿se va Jardine de América?

A pesar de esta negativa inicial, el estratega de 46 años ya analiza su futuro fuera de Coapa, aseguró el mismo medio. Según ESPN Brasil, Jardine -cuyo contrato actual tiene vigencia hasta 2027- no descarta que, en caso de quedar eliminado de la Concachampions, se despida de manera anticipada de las Águilas.

André Jardine en conferencia de prensa previo a un partido de América en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Bajo el mando de Jardine, América quedó eliminado en Semifinales del torneo regional en la Temporada 2023-24, con un marcador global 3-2 contra Pachuca, tras empatar 1-1 como local en la ida y caer 2-1 como visitante en la vuelta. Mientras que al año siguiente se repitió una situación similar, con el empate sin goles en casa en Cuartos de Final ante Cruz Azul, que se impuso 2-1 en el segundo partido de la serie.

América con ventaja en la Concacaf

En la actual campaña, los de Coapa tienen la ventaja en el global en Octavos de Final ante Philadelphia Union, tras imponerse 1-0 en el partido de Ida en Estados Unidos con un solitario gol de Raphael Veiga. Sin embargo, los azulcremas no pueden confiarse, porque un gol del equipo de la MLS en el Estadio Ciudad de los Deportes puede complicar su pase a Cuartos de Final.

Raphael Veiga celebra gol con América | MEXSPORT