André Jardine pone como prioridad la Concachampions por encima de la Liga MX

Prioridad a la Concachampions. André Jardine, director técnico de América, dejó de lado el torneo local y señaló que en Liga MX es donde habrá espacio para las rotaciones, mientras que en la CONCACAF Champions Cup siempre jugará su mejor once inicial posible. Asimismo, indicó que poco a poco sus dirigidos recuperan su mejor versión de cara a la parte importante de la campaña.

A partir de la semana anterior y conforme el equipo avance de ronda, las Águilas podrían tener partidos cada tres o cuatro días tanto en Liga MX como en Concachampions. Incluso, en ambas se juegan su futuro, pues en el torneo internacional son eliminatorias directas, mientras que en el certamen mexicano aún no aseguran puestos de Liguilla y están en busca de quedar en los últimos tres o cuatro lugares disponibles para la Fase Final.

América vence 1-0 a Philadelphia | MEXSPORT

CONCACHAMPIONS SOBRE LIGA MX

Sobre esto y para evitar lesiones musculares, André Jardine dejó en claro porque torneo se declinará. El estratega brasileño indicó que en Concachampions siempre estarán sus mejores jugadores, mientras que en Liga MX podría haber rotaciones cuando sea necesario. Aún así, dijo que buscará manejar de manera correcta las dos competencias.

“Desde que llegué aquí voy buscando trabajar en el elenco. Los jugadores deben de jugar, deben de mostrarme para lo que están, se deben de sumar minutos, esta estrategia de rotaciones se complican un poco. Pasó en este torneo, tenemos cosas similares, la repetición, es la base clara, para justamente acercarte al buen funcionamiento, creo que el equipo va ganando forma”.

“Voy a conducir los dos torneos. En Concachampions no hay rotación, son los 11 mejores para este partido y en liga es donde, a veces, tenemos que pensar en la carga, siempre que un jugador pueda jugar, una rotación, en Concachampions son los 11 mejores para el momento”, declaró el estratega.

André Jardine, DT del América | MEXSPORT

POR EL PASE A CUARTOS DE FINAL

Previo a este duelo de Vuelta ante Philadelphia Union, el mismo entrenador reconoció que el equipo poco a poco recupera su mejor forma. Tras tres triunfos seguidos entre Liga MX y Concachampions, Jardine mencionó que están tranquilos con lo hecho y que buscarán su mejor versión en esta recta final de semestre.

“De este momento, diría felices, pero tranquilos. El equipo ya buscando sus formas naturales, marca la diferencia para nosotros, dentro de lo que imaginamos, encontramos el funcionamiento, a veces no es posible, pero nunca dudé en que veríamos una versión que está lejos del top que podemos presentar, una versión que nos acerca una victoria, estancias finales”, indicó.

Trofeo de la Concacaf Champions Cup | IMAGO7