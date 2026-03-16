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Futbol Nacional

Raphael Veiga rompe el silencio: El motivo detrás de su llegada al América

Las Águilas se preparan para volver al ahora Estadio Banorte
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 12:20 - 16 marzo 2026
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El atacante brasileño confesó que necesitaba un cambio en su carrera, es por eso que tomó la decisión de dejar su país y busca hacer historia en México

El atacante brasileño, Raphael Veiga, se convirtió en la figura del Club América tras anotar el gol que le otorgó los tres puntos a las Águilas frente a Mazatlán. Luego del encuentro, el refuerzo azulcrema compartió sus impresiones sobre su proceso de adaptación y reveló las razones que lo llevaron a abandonar el fútbol de su país para emprender su primera aventura internacional en la Liga MX.

AMÉRICA: EL DESAFÍO DE RAPHAEL VEIGA

Veiga fue contundente al explicar que su salida de Brasil no fue una decisión fortuita, sino la búsqueda de un crecimiento profesional y personal. El jugador destacó el recibimiento de la parcialidad americanista como un factor clave en su bienestar actual.

“Yo estaba buscando esto desde hace un tiempo, la afición muy linda y maravillosa, y estoy muy feliz”, señaló el mediapunta.

Sobre su motivación para vestir la camiseta de las Águilas, añadió:

Raphael Veiga celebrando su gol con América ante Mazatlán | MEXSPORT
Raphael Veiga celebrando su gol con América ante Mazatlán | MEXSPORT

“Salí de Brasil porque quería un desafío, quería venir aquí también para hacer historia, goles, ayudar al equipo, entonces estoy feliz por eso”.

PHILADELPHIA ANTES QUE PUMAS

A pesar de la expectativa que genera el próximo Clásico Capitalino, Veiga mantuvo la cautela. El brasileño dejó claro que el enfoque del plantel está puesto en el compromiso internacional de mitad de semana, donde buscarán sellar su pase a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union.

El conjunto de Coapa llega con una ventaja mínima tras haber obtenido el 0-1 en el partido de ida, y el brasileño prefiere no adelantarse a los hechos antes de cerrar la serie en casa.

Veiga aporta con gol en un momento difícil para las Águilas | MexSport

“Sí, es un clásico importante… son grandes juegos que a la gente le gustan, pero antes tenemos un partido muy importante”, concluyó el futbolista, priorizando el objetivo inmediato en el torneo regional.
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