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Futbol

El emotivo gesto de apoyo de Club América para Luis Ángel Malagón

Luis Ángel Malagón en calentamiento con América | MEXSPORT
Luis Ángel Malagón en calentamiento con América | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 23:53 - 15 marzo 2026
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Los jugadores de las Águilas del América hicieron un acto de respeto y apoyo a Luis Ángel Malagón, su portero lesionado

Solidaridad con su compañero. En su primer partido después de la baja de su portero titular. América lanzó un par de mensajes de apoyo para el guardameta titular previo al partido de Liga MX ante Mazatlán.

Un acontecimiento triste y lamentable fue el que ocurrió la semana pasada en el partido de Concacaf Champions Cup entre las Águilas y Philadelphia Union, donde el arquero Luis Ángel Malagón, portero de Las Águilas se lesionó de gravedad.

ROTA LUIS ÁNGEL MALAGÓN SE PIERDE EL MUNDIAL | RÉCORD
Luis Ángel Malagón se rompe el tendón de aquiles| RÉCORD

Luis Ángel Malagón quiso hacer un despeje de balón pero al recargarse el pie de apoyo, se terminó rompiendo el tendón de aquiles, una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos ocho meses, lo que significa que se perderá el mundial.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

El emotivo mensaje de América

Esta jornada América enfrentó y derrotó 2-0 a Mazatlán. Antes de iniciar el encuentro, el conjunto americanista se tomó la foto antes de comenzar el partido mostrando una manta en apoyo al arquero Malagón.

La situación generó preocupación entre jugadores y aficionados quienes quedaron perplejos por los gestos de dolor del arquero que yacía en el césped mientras era atendido por las asistencias médicas. Al final, el arquero fue retirado en camilla.

Jugadores de América mandaron un mensaje de apoyo para Malagón | MEXSPORT

Los jugadores americanistas extendieron una manta con la leyenda: 'Malagón, estamos contigo' mandando un mensaje de apoyo y fuerza al cancerbero americanista.

Rodolfo Cota l IMAGO7

De igual forma y en conciliación con el arquero titular, el segundo arquero americanista Rodolfo Cota salió a la cancha usando una playera con la leyenda: 'Mucha Fuerza Ángel'.

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