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Futbol

André Jardine celebra triunfo del América y advierte: “Era una victoria obligada”

André Jardine en partido con América | MEXSPORT
Daniel Estrada Navarrete 22:56 - 15 marzo 2026
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El entrenador azulcrema también se rindió ante sus nuevos refuerzos goleadores

Victoria obligada. Luego de que América venciera 2-0 a Mazatlan, el director técnico de las Águilas, André Jardine, mencionó que era una obligación sacar los tres puntos esta noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. De igual manera, habló sobre los goles de Raphael Veiga y Vinicius Lima, de los cuales mencionó que están muy cerca de mostrar todo el potencial por el que se les contrató.

Para regresar a puestos de Liguilla, las Águilas necesitaban vencer a los Cañoneros en el duelo de Jornada 11. Tras lograrlo, André destacó el partido de sus dirigidos y mencionó que era una victoria obligada. Asimismo, dejó en claro que su equipo cada vez le gusta más y ha recuperado sensaciones positivas de cara a este cierre de torneo.

“Una victoria que era importante, era innegociable los tres puntos, de preferencia jugando bien, fue un partido, si no perfecto, buen partido, con insistencia. El portero rival fue la figura en el campo, sacó tres goles. Me gusta. Se ve el equipo con buenas formas, muy fuerte de ataque, es importante para el cierre”, dijo el estratega brasileño.
El técnico del América, André Jardine, en un duelo de Liga | IMAGO7

En este encuentro, los goles fueron de Raphael Veiga y Vinicius Lima, refuerzos que llegaron a las Águilas a principios de este semestre. Sobre esto, André dijo que conoce a ambos jugadores y sabe de lo que son capaces de hacer. Incluso, mencionó que están cerca de mostrar su mejor versión y que eso se verá reflejado en la ofensiva del equipo azulcrema.

“Yo no tengo duda, es una cuestión de tiempo para estar adaptados. Van más rápido de lo normal. Lo veo con otros jugadores de otros países, la actitud, la cancha, los vemos muy felices y adaptados. El equipo ha entendido los puntos fuertes que cada uno puede dar al equipo. Este tema se dará cuenta de los dos grandes jugadores que contratamos”, comentó.

Jardine elogió a sus fichajes como Vinicius Lima | MEXSPORT

Con este triunfo, las Águilas ya hilaron tres en todas las competencias. Ante este panorama, André dijo que aún tiene mucho margen de mejora. Sin embargo, resaltó que esto se debe a los cambios que ha habido dentro del plantel y remarcó que es algo normal dentro de una reestructuración.

“Aún estamos avanzando como equipo, con muchas cosas por mejorar. Las cosas no acontecen por magia, siempre que tienes a distintos jugadores, no es tan rápido tener buen funcionamiento, hay un margen de crecimiento. De mi parte es normal y natural lo que pasa, mantengo la calma, saber el por qué de las cosas. De algunos partidos que perdimos tenemos claro las cosas que pasaron”, sentenció.

Jardine volverá a enfrentar a Cruz Azul en la Fecha 13 | Imago7
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