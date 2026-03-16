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Futbol

¡Con vuelo bajo! América vence a Mazatlán con un par de goles brasileños

Raphael Veiga celebrando su gol con América ante Mazatlán | MEXSPORT
Raphael Veiga celebrando su gol con América ante Mazatlán | MEXSPORT
Daniel Estrada Navarrete 20:59 - 15 marzo 2026
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Las Águilas se han llevado un resultado más que importante gracias a dos de sus refuerzos

El Scratch de Coapa se hace presente. Con goles de Raphael Veiga y Vinicius Lima, América derrotó 2-0 a Mazatlán, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026. A pesar de haber sido un partido trabado, los dirigidos por André Jardine consiguieron los tres puntos y sumaron su segunda victoria consecutiva en Liga MX.

Jugadores de América festejando el gol de Rapha Veiga | MexSport

El resurgir azulcrema

Apenas al inicio del partido, las Águilas encontraron una de sus chances más claras de gol. Al minuto 7, luego de una mano en el área, la árbitra central acudió al VAR para revisar un posible penalti. Tras tomar la decisión de marcarlo, Brian Rodríguez tomó la responsabilidad de cobrarlo, sin embargo, el ‘Rayito’ lo cobró sin potencia y sin colocación, suficiente para que Ricardo Rodríguez lo atajara.

Posteriormente, los locales mantuvieron el dominio en el encuentro y generaron algunas jugadas de peligro. Sin embargo, mediante un tiro libre, Mazatlán casi se adelanta en la pizarra, pero Rodolfo Cota atajó el disparo que fue a su poste, para así mandar el balón a tiro de esquina. En ese mismo córner, una mala marca generó otra jugada de peligro para los Cañoneros, pero la esférica se fue por encima de arco.

'Rayito' dejó ir la posibilidad del primer gol | MexSport

Tras esto, el arquero de los Cañoneros estaba convirtiéndose en figura, pues además del penalti, también atajó un remate de volea de Kevin Álvarez, además de un tiro de larga distancia de Cristian Borja. Y cuando parecía que el encuentro se iría sin goles al descanso tras la gran actuación del portero visitante, el cuadro azulcrema se puso al frente cerca del medio tiempo.

Scratch do Coapa

Al minuto 43, luego de un pase de Brian Rodríguez, fue Raphael Veiga el que casi al llegar a línea de fondo y casi sin ángulo de tiro anotó el 1-0. Tras el gol, América se fue con la mínima ventaja al medio tiempo, cuando parecía que se iría abucheado por la gente en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Ya en la segunda parte, André Jardine realizó algunas modificaciones, en las cuales mandó al terreno de juego a Vinicius Lima, quien minutos más tarde se estrenó con las Águilas. Luego de un pase de su compatriota Raphael Veiga, el ‘45’ americanista remató a segundo poste y a pesar de la estirada de Rodríguez, el balón se fue al fondo de las redes para así poner el 2-0 definitivo.

Lima con el gol definitivo de la noche | MexSport

Con este resultado, América se metió nuevamente a puestos de Liguilla y ya escaló hasta la séptima posición del Clausura 2026 con 17 puntos. Esta semana, las Águilas jugarán el miércoles ante Philadelphia Union, juego de Vuelta de la CONCACAF Champions Cup. Ya el fin de semana, los de Coapa jugarán en el Estadio Olímpico Universitario una edición más del Clásico Capitalino ante Pumas.

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