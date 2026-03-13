El mensaje de Luis Ángel Malagón tras ser dado de alta luego de su operación: "Todo a su tiempo"

La Selección Mexicana y las Águilas del America han sufrido una baja muy importante de cara a la Copa del Mundo 2026, pues uno de sus porteros, Luis Ángel Malagón se ha roto el tendón de Aquiles, por lo que quedará fuera prácticamente por lo que resta del año.

Ante la tan desafortunada situación, el michoacano ha decidido mostrarse positivo, con la mira puesta en regresar y ya con el alta médica del hospital completamente enfocado en su recuperación.

Malagón, tendido en el césped | MEXSPORT

Ya fue operado

Desafortunadamente la lesión de Luis Ángel Malagón ha sido más fuerte de lo que se esperaba, por lo que ha tenido que operarse a tan solo tres meses de que inicie el Mundial de 2026, situación a la que él mismo ha dado seguimiento en sus redes sociales.

Después de ser operado y de cerciorarse que todo se encuentra bien, el portero de Tri ha compartido una fotografía suya en una camilla y con ropa de hospital, en donde se le puede ver bastante desencajado acerca de este problema, pero también con mucha tranquilidad al respecto.

Esta historia de Instagram, Malagón la acompañó con una canción de Netón Vega llamada 'Todo a su Tiempo', la cual cuenta con una frase que el guardameta ha referido a lo que sucedió: "Cosas fallaron, pero eso no demostró que ahí quedamos".

Malagón comparte que ya ha sido operado | Captura de pantalla

La recuperación de Luis Ángel

Tras haber sido operado, Luis Ángel ha sido dado de alta para continuar con su recuperación; algunos reportes indican que, debido a la zona en la cual se ha lastimado, su tiempo de recuperación podría ser tan largo que se llegue a perder el resto de la actividad en el 2026, pero aún habrá que ver la evolución con el paso de los meses.

En América, será Rodolfo Cota quien se quede con el puesto de titular para el resto del campeonato, acompañado por Fernando Tapia en el banquillo, quien dicho sea de paso, ha regresado apenas para este torneo de Clausura 2026.

Malagón con la Selección Mexicana, 2024 | IMAGO7