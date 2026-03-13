América golpeado por las lesiones: 'Pato' Salas promete luchar por títulos para dedicarlos a Malagón y Dávila

Con dedicatoria a los lesionados. Patricio Salas, delantero de América, señaló que el equipo está "muy triste" luego de las lesiones recientes de Víctor Dávila y Luis Ángel Malagón. Más allá de eso, el mexicano admitió que aunque anímicamente no están en su mejor momento, buscarán revertir la situación y tomarlo con motivación para buscar títulos y dedicárselos a dichos jugadores.

En el duelo de CONCACAF Champions Cup ante Philadelphia Union, Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura del Tendón de Aquiles, la cual lo dejará sin jugar por al menos seis meses. Por lo tanto, el arquero mexicano se perderá la Copa del Mundo 2026 con México, además del resto del Clausura 2026 y parte del Apertura 2026.

Pato Salas vs Pachuca I IMAGO7

Las Águilas con las alas lastimadas

De igual manera, Víctor Dávila sufrió una lesión a largo plazo. Ante esto, Pato Salas mencionó que el grupo está golpeado anímicamente por estas lesiones. Sin embargo, aseguró que buscarán revertir la situación para que todo lo logrado en este semestre se lo puedan dedicar a ambos futbolistas.

Las bajas nos duelen a todos como grupo. Es muy mala fortuna primero lo de Dávila que es una lesión muy complicada, lo de Malagón estamos muy tristes por lo que venía para él, sabemos que tenía un sueño por delante. Son parte importante para nosotros y nos debe dar un extra para lo que viene hacerlo dedicado a ellos

Víctor Dávila se lesiona ante Juárez| MEXSPORT

Una titularidad inesperada

Sobre las oportunidades que ha recibido tras las lesiones de Henry Martín y Víctor Davila, ‘Pato’ mencionó que las buscará aprovechar al máximo. Además, dejó en claro que a ambos futbolistas les ha aprendido a lo largo de este periodo, pues tanto el mexicano como el chileno siempre han estado dispuestos a ayudarlo.

La verdad no solamente es ahora que he tenido más participación. Desde que subí a primer equipo todos los días aprendo algo nuevo. Llevo un tiempo y hay veces que debo empezar a tomar mi propio camino. Jugadores como Henry y Víctor cada día les aprendo algo nuevo. Cuando tengo alguna duda o ellos ven algo en lo que puedo mejorar, estoy abierto a escuchar