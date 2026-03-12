"Yo los calenté": Martín Zúñiga recordó el día que causó una pelea entre compañeros en América

En el futbol, lo que sucede en el vestuario suele quedarse ahí. Sin embargo, el tiempo permite que salgan a la luz detalles que cambian la narrativa de momentos polémicos; así ocurrió con un incidente que tuvo como protagonistas a varios jugadores de América, hace más de diez años.

Fue el 17 de noviembre de 2015 cuando Adrián Marín y Javier Güémez llegaron a los golpes durante un entrenamiento abierto a los medios. Hoy, años después, Martín Zúñiga ha revelado su papel fundamental como el "instigador" de aquel roce.

¿Qué dijo Martín Zúñiga sobre aquella pelea en América?

En una entrevista exclusiva con el diario RÉCORD, Zúñiga recordó cómo la intensidad de la práctica y una serie de provocaciones externas terminaron por romper la armonía del grupo dirigido en aquel entonces por Ignacio Ambriz, justo en la antesala de un Clásico Capitalino contra Pumas.

Martín Zúñiga en celebración del título de América en el Apertura 2014 | IMAGO 7

Lo que en su momento pareció una simple fricción por la competitividad del entrenamiento, tuvo un origen basado en la presión por otros jugadores. Según Zúñiga, el dominio que su equipo ejercía en el ejercicio táctico fue el detonante para que Marín y Güémez, quienes compartían bando, perdieran los estribos.

"Me acuerdo porque yo los calenté. Ellos estaban en un mismo equipo. Me acuerdo de eso porque nos estábamos burlando. En ese ejercicio les estábamos pasando por encima, estábamos haciendo cosas de más. Entre ellos se empezaron a decir: 'Uy no te hace caso'. Cositas así, se calentaron y pum", declaró el exfutbolista.

Martín Zúñiga en celebración con América en la Copa Mundial de Clubes 2015 | IMAGO 7

Jugadores de América detuvieron aquella pelea

Aquel martes de 2015, la práctica matutina se vio interrumpida por jaloneos y golpes que obligaron a la plantilla a intervenir. Dado que el club azulcrema había permitido el acceso a fotógrafos y camarógrafos, la evidencia del conflicto se difundió rápidamente en la prensa nacional.

Para evitar que la situación escalara, elementos como el guardameta Hugo González, Erik Pimentel, Gil Burón y Andrés Andrade tuvieron que separar físicamente a los involucrados.

En ese periodo, Javier Güémez era una pieza recurrente en el esquema titular, sumando 13 partidos disputados, mientras que Adrián Marín se integraba a los trabajos del primer equipo ante la ausencia de seleccionados nacionales por la Fecha FIFA.

Adrián Marín con América en el Apertura 2015 de la categoría Sub-20 de la Liga MX | IMAGO 7