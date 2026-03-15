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Futbol

Diego Cocca le manda mensaje a Malagón y Marcel Ruiz: "fuerza a los muchachos, es parte del trabajo"

Diego Cocca, entrenador del Atlas, en duelo ante Toluca en el Clausura 2026
Emiliano Arias Pacheco 15:41 - 15 marzo 2026
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El entrenador del Atlas comentó en conferencia de prensa lo grave y duro que son las situaciones para los futbolista

El futbol mexicano -y en especial el Tricolor- perdió a dos soldados importantes para la Copa del Mundo. Luis Ángel Malagón, portero del América, y Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca, se perderán la justa mundialista por las lesiones que sufrieron en los partidos de media semana en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Ante las lesiones de los dos jugadores, Diego Cocca, entrenador del Atlas, mandó un mensaje de apoyo. El argentino destacó que, lamentablemente, dichas acciones son parte del pan de cada día en la profesión.

Diego Cocca, entrenador del Atlas, en duelo ante Toluca en el Clausura 2026

“Se procura que las lesiones sean lo menos graves posibles, recuperarse rápido y jugar. Cuando hay este tipo de lesiones son desafortunadas y desearles fuerza a los muchachos es parte del trabajo y que vuelvan más fuerte, porque tienen mucha calidad”, comentó Cocca.

¿Cómo fue la lesión de Malagón?

Cuando Luis Ángel recibió un balón de uno de sus defensores, al momento de intentar despejar, el arquero sintió una molestia inmediata en la zona del tobillo izquierdo. Cuando el guardameta quiso despejar la esférica, en uno de los pasos que dio fue donde se presentó la lesión, la cual le impidió tanto contactar el balón.

LUIS ÁNGEL MALAGÓN SALE EN CAMILLA | MEXSPORT
Luis Ángel Malagón sale en camilla | MEXSPORT

Malagón quedó tendido en el terreno de juego. Tanto sus compañeros como el árbitro central solicitaron las asistencias para atender al jugador. Cuando ingresó el cuerpo médico de las Águilas, luego de casi cinco minutos de revisión, se determinó que Luis Ángel no podía continuar en el campo. Entre lágrimas, el arquero mexicano salió en camilla del campo y lo llevaron directamente a los vestidores para hacerle las primeras evaluaciones médicas.

¿Cómo fue la lesión de Marcel Ruiz?

Marcel cayó al piso tras disputar un balón en el duelo de Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el San Diego FC. El mediocampista de la Selección Mexicana y de los Diablos se llevó de inmediato sus manos al rostro y tuvo que ser retirado del césped con asistencia médica.

Marcel Ruiz, lesionado l IMAGO7
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