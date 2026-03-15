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Futbol

Toluca y Atlas empatan con goles en el último minuto en la Jornada 11 del Clausura 2026

Toluca vs. Atlas sin goles | MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:46 - 14 marzo 2026
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Atlas consigue un valioso empate en el Infierno

El Toluca y el Atlas protagonizaron un cierre dramático en la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026, luego de empatar 1-1 en el Estadio Nemesio Diez con dos goles que llegaron en el tiempo agregado.

Cuando parecía que los Diablos Rojos se quedarían con los tres puntos, Atlas apareció en los últimos instantes del encuentro para rescatar el empate en un partido que se decidió en cuestión de minutos.

Jesús Angulo adelantó a Toluca en el tiempo agregado

Fue hasta el minuto 90+2 cuando el estadio explotó. Jesús Angulo apareció dentro del área para marcar el 1-0 a favor de Toluca, encendiendo la ilusión de los aficionados escarlatas con un gol que parecía definitivo.

El tanto llegó en el momento más dramático del encuentro y todo indicaba que los dirigidos por Antonio Mohamed se llevarían la victoria en casa.

Alexis Vega, jugador de Toluca, en el partido ante Atlas del Clausura 2026 | IMAGO7

Víctor Ríos rescata el empate para Atlas

Sin embargo, la respuesta del Atlas llegó prácticamente de inmediato. Apenas dos minutos después, al 90+4, Víctor Ríos aprovechó una jugada dentro del área para marcar el 1-1 definitivo, silenciando momentáneamente el Nemesio Diez.

El gol de último momento permitió que los Rojinegros rescataran un punto en un partido que parecía perdido en los instantes finales.

Toluca vs. Atlas sin goles | MexSport

Toluca mantiene el invicto en el Clausura 2026

Con este resultado, Toluca sumó un punto más en el torneo y se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la tabla general del Clausura 2026.

Alexis Vega, jugador de Toluca, ante Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Atlas, por su parte, consiguió un empate valioso como visitante tras reaccionar en el último suspiro de un partido que terminó con un cierre completamente dramático en el Infierno. 

Alexis Vega, jugador de Toluca, ante Atlas | IMAGO7
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