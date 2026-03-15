Toluca muestra su apoyo a Marcel Ruiz tras lesión que lo deja fuera del Mundial 2026

Los jugadores del Toluca mostraron su apoyo a Marcel Ruiz luego de la lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo 2026.

Antes del inicio de su partido ante Atlas, el equipo escarlata posó para la fotografía oficial sosteniendo una camiseta con el número 14 y el nombre de Marcel, un gesto con el que el plantel quiso enviar un mensaje de ánimo al mediocampista mexicano.

Toluca dedica mensaje de apoyo a Marcel Ruiz

La imagen se tomó en la cancha del Estadio Nemesio Diez, donde los jugadores del Toluca se reunieron para la tradicional foto previa al partido mientras sostenían el jersey de Marcel Ruiz.

Marcel Ruiz salió caminando del partido l IMAGO7

El gesto que demuestra la solidaridad del equipo con el Seleccionado Mexicano, quien atraviesa un momento difícil al no solo perderse la Copa del Mundo, sino también un gran periodo de juego cuando estaba en su mejor momento.

Marcel Ruiz, lesionado l IMAGO7

Marcel Ruiz sufrió ruptura de ligamento cruzado y menisco

La lesión que sufrió Marcel Ruiz resultó ser más grave de lo esperado. Los estudios médicos confirmaron que el mediocampista sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha, una situación que lo obligará a pasar por un proceso de recuperación prolongado.

Debido a esta lesión, el futbolista quedó descartado para formar parte de la Selección Mexicana rumbo al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en 2026.