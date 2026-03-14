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Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Toluca vs Atlas Jornada 11 Clausura 2026?

Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Toluca vs Atlas Jornada 11 Clausura 2026? | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:34 - 13 marzo 2026
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Los Diablos Rojos buscarán acercarse de nueva cuenta a la cima, mientras que los Rojinegros quieren consolidarse

El Toluca se enfrentará al Atlas en un emocionante encuentro correspondiente al torneo Liga MX del Clausura 2026. El partido está programado para el sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos. Este duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrentando a dos equipos con diferentes objetivos en el torneo.

Toluca se encuentra en una posición privilegiada en el torneo, ocupando el segundo lugar de la tabla con 24 puntos tras 10 partidos disputados. Los Diablos Rojos han mostrado un gran rendimiento ofensivo y defensivo, anotando 17 goles y recibiendo apenas cinco, lo que los convierte en uno de los equipos más sólidos del campeonato. Por su parte, Atlas ocupa la séptima posición con 16 puntos en la misma cantidad de encuentros, con 13 goles a favor y 15 en contra. La diferencia de ocho puntos entre ambos equipos hace que este partido sea crucial para los Rojinegros si quieren acercarse a los primeros lugares, mientras que Toluca busca consolidarse en la parte alta de la tabla.

Toluca cae en San Diego l IMAGO7

¿Cómo le ha ido a ambos equipos?

El Toluca llega a este encuentro con un impresionante registro de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de Liga MX, aunque viene de sufrir una derrota en la Liga de Campeones de la CONCACAF ante San Diego (3:2) el 12 de marzo. En el torneo local, los Diablos Rojos vencieron al FC Juárez (3:1), remontaron ante Club Universidad Nacional (2:3), superaron al CD Guadalajara (2:0) y golearon al Necaxa a domicilio (0:3), demostrando su poderío ofensivo.

Por su parte, el Atlas presenta un rendimiento irregular con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los Rojinegros cayeron ante CD Guadalajara (1:2) en su partido más reciente, aunque previamente habían vencido al Tijuana (2:1). También sufrieron derrotas ante FC Juárez (3:1) y Pachuca (3:1), intercaladas con una victoria frente al Atlético de San Luis (3:2). Con estos resultados, Toluca se posiciona como claro favorito para este encuentro.

Atlas se había ido al frente en el partido con gol de Paulo Ramírez | MexSport

Últimos duelos y jugadores a seguir

En el historial reciente entre ambos equipos, Toluca ha dominado claramente los enfrentamientos directos. De los últimos cinco duelos, los Diablos Rojos han ganado dos partidos, ambos con un contundente 4:1 en casa (7 de abril de 2024 y 28 de septiembre de 2024), mientras que los otros tres encuentros terminaron en empate. El más reciente fue un 0:0 en el estadio del Atlas el 1 de noviembre de 2025. También destaca la victoria de Toluca por 3:2 en territorio rojinegro el 13 de abril de 2025. Este historial favorable para los locales, sumado a que no han perdido contra Atlas en sus últimos cinco enfrentamientos, aumenta la presión sobre el equipo visitante para romper esta racha negativa.

Alexis Vega regresó con Toluca. El delantero mexicano volvió al esquema ofensivo de los Diablos Rojos, aunque aún no ha contribuido con gol. Su capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo y su efectividad frente al arco rival lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa. Además, Vega tiene buenos recuerdos enfrentando al Atlas, habiendo participado activamente en las goleadas que Toluca le propinó a los Rojinegros en encuentros anteriores. Por parte del Atlas, Aldo Rocha es el jugador más destacado y líder del equipo. El mediocampista ha sido vital en la recuperación y distribución del balón, siendo el eje sobre el que gira el juego del conjunto rojinegro. Su experiencia y capacidad para organizar el juego serán fundamentales si Atlas quiere conseguir un buen resultado en el Nemesio Diez. Rocha tendrá la difícil tarea de contrarrestar el poderío ofensivo de Toluca y ayudar a su equipo a romper la racha negativa contra los Diablos Rojos.

¿Cuándo y dónde ver Toluca vs Atlas?

  • Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

  • Lugar: Estadio Nemesio Diez, Toluca

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX

Alexis Vega regresó con Toluca en el duelo ante Bravos de Juárez | MEXSPORT
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