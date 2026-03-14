¿Rubén Rodríguez se emocionó de más? Jürgen Damm revela cómo se cayó su fichaje con Dortmund

En 2016, el periodista Rubén Rodríguez afirmó que Jürgen Damm estaba muy cerca de ser jugador del Borussia Dortmund; sin embargo, el fichaje no se concretó y el entonces periodista de Fox Sports y colaborador de RÉCORD fue objeto de señalamientos en redes sociales, por esa información que no se concretó.

Pero fue el mismo Damm, quien salió en defensa de Rodríguez para aclarar lo que en verdad sucedió en aquella ocasión y que al final sí era verdadero el interés del conjunto alemán e incluso muy adelantado, pero el que se terminó por adelantar de más fue el periodista que hoy trabaja en FOX.

Ahora 10 años después el futbolista ha declarado lo sucedido con la presencia de Rubén Rodríguez durante una reciente emisión de ‘La Perrada’ donde estuvo como invitado y bromeó con la famosa ‘Sombra’ del Tri.

Jürgen Damm durante una concentración con el Tri | MEXSPORT

¿Qué dijo Damm en ‘La Perrada’?

Jürgen Damm recordó el momento bromeando: "El Borussia estaba muy interesado por mi, yo le dije a Rubén que estaba muy adelantado, pero todavía no estaba seguro, como que se engolosinó, pero todavía no estaba firmado y era una de las opciones.”

Además añadió que sus raíces alemanas facilitaría el traspaso: “Tengo pasaporte alemán, no ocupo plaza de extranjero y traía un ritmo de juego muy bueno, si era una opción muy latente para ir, estaban los contactos, todo muy adelantado, al final no se hizo, le dije a Rubén que se adelantó un poco, pero yo llevo un poco más de responsabilidad”.

Jurgen Damm disputa un balón aéreo en juego contra el Inter de Porto Alegre | IMAGO7

¿Qué dijo Rubén Rodríguez?

Rubén Rodríguez también bromeó diciendo que fue víctima debido a las diversas críticas que se llevó en redes sociales en algo que parecía irreal pero que al final de cuentas no se concretó por temas ajenos a él en ese momento.

"Ahí te dejé endosada la factura del daño a mi imagen, a mi chamba, el daño colateral que causó aquella bomba que se soltó y que evidentemente se fracasó, uno de los taches en la carrera del periodista”. El exjugador de los Tigres puntualizó: “"De esa historia tengo un 70-80% de responsabilidad y él un 20-30%, que no se haga. Después se la regresé, de que me iba a Atlanta, él dio la primicia de que no renové con Tigres, le dije que le iba a regresar y ahí quedó un poquito más parejo.”

Jurgen Damm puso dos asistencias ante Cruz Azul en la Sub 20 | IMAGO7