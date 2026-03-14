Alexis Vega escribe emotivo mensaje a Marcel Ruiz tras confirmarse lesión que lo deja fuera del Mundial

El entorno del Deportivo Toluca y de la Selección Mexicana se ha volcado en muestras de solidaridad hacia Marcel Ruiz, luego de que se ratificara la ruptura de ligamento cruzado que lo alejará de las canchas por el resto del año. Uno de los mensajes más significativos llegó por parte de su compañero de equipo y selección, Alexis Vega.

Marcel Ruiz se lesiona ante San Diego FC l IMAGO7

MENSAJE DE APOYO DE ALEXIS VEGA

A través de sus redes sociales oficiales, el atacante de los Diablos Rojos compartió una imagen donde ambos aparecen celebrando un trofeo, acompañada de palabras de aliento que subrayan la jerarquía de Ruiz dentro del vestidor escarlata.

Vega utilizó su plataforma para dejar claro que el mediocampis ta no enfrentará este proceso de recuperación en solitario. El mensaje destaca la fortaleza mental que se requiere para superar este tipo de inconvenientes físicos en la víspera de compromisos internacionales de gran relevancia.

"Lamento mucho que estés pasando por esto, estoy aquí para lo que necesites. Hermano esta es solo una pausa, no el final. Eres más fuerte que esta lesión y volverás mejor que nunca. Tu equipo y la selección te va echar de menos, te estaremos esperando con los brazos abiertos. TQM CAPITÁN".

Mensaje de Alexis Vega a Marcel Ruiz | IG: alexisvega.9

DURO GOLPE PARA TOLUCA Y EL TRI

La baja de Ruiz impacta directamente en las aspiraciones de ambos conjuntos. En el Toluca, el jugador se había consolidado como el eje del mediocampo, mientras que en el proceso de Javier Aguirre con el combinado nacional, su presencia era una constante en las convocatorias previas a la justa mundialista.

Con la confirmación de la cirugía programada para los próximos días, el apoyo de figuras como Alexis Vega resulta fundamental en el aspecto anímico para Ruiz, quien inicia un periodo de rehabilitación estimado en al menos ocho meses.