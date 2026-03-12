Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Lesión de Marcel Ruiz luce con panorama positivo rumbo a la Copa del Mundo

Aldo Martínez
Aldo Martínez 13:45 - 12 marzo 2026
El mediocampista de los Diablos podría estar listo antes de la fiesta mundialista

Las lesiones y ‘maldiciones’ continúan acompañando a México en la previa a la Copa del Mundo 2026; primero con Rodrigo Huescas en Champions, luego con César ‘Chino’ Huerta, Santiago Giménez, recientemente Luis Ángel Malagón y ahora con Marcel Ruiz, sin embargo, este último para estar en mejores condiciones de lo que se cree. 

Marcel Ruiz se lesiona ante San Diego FC l IMAGO7

¿Se pierde el Mundial?

Las alarmas se encendieron en el equipo de Toluca luego de que Marcel cayó al piso tras disputar un balón en el duelo de Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el San Diego FC.

El mediocampista de la Selección Mexicana y de los Diablos se llevó de inmediato sus manos al rostro y tuvo que ser retirado del césped con asistencia médica, imágenes que causaron revuelo en redes tras el reciente caso de Luis Malagón, el cual se rompió el tendón de Aquiles un día antes. 

Marcel Ruiz, en el Nemesio Diez | MEXSPORT
Marcel Ruiz, en el Nemesio Diez | MEXSPORT

Con información de Carlos Ponce de Léon, todo parece indicar que pese a las imágenes de su salida, el jugador podría tener un problema ‘menor’, por lo que su panorama rumbo a la Copa del mundo 2026 podría ser más positivo de lo esperado.

“Aunque la directiva del Toluca es reservada, harán los estudios regresando de San Diego, mañana, pero la lesión de Marcel  luce alentador panorama de cara al Mundial”, escribió Carlos Ponce.
Antonio Mohamed y Marcel Ruiz en conferencia de prensa previo al Campeón de Campeones | IMAGO 7
Antonio Mohamed y Marcel Ruiz en conferencia de prensa previo al Campeón de Campeones | IMAGO 7

XI de lesionados mundialistas

Desde que el jugador del Copenhague, Rodrigo Huescas, sufrió una rotura del ligamento cruzado, las lesiones en jugadores mexicanos no pararon de aparecer, siendo la más aparatosa la del guardameta del América, el cual se quedó fuera del torneo tras ser parte de todo el ciclo premundialista.

Ahora solo queda esperara a los médicos del equipo Bicampeón de México para poder confirmar la gravedad del problema, que si bien luce muy optimista para Mracel, tampoco se puede dar por hecho que este fuer de peligro su participación del próximo Mundial.

Marcel Ruiz reconoció que se sienten decepcionados | MEXSPORT
