Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡A las prisas! Tigres viaja a Estados Unidos para su duelo en Concacaf con pocas horas de recuperación

Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 12:04 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto de la U de Nuevo León enfrentará a Cincinnati con el tiempo encima

Los Tigres vivieron horas de incertidumbre antes de su compromiso en la Liga de Campeones de la Concacaf. El equipo dirigido por Guido Pizarro finalmente pudo despegar rumbo a Cincinnati luego de varios contratiempos que retrasaron su viaje a Estados Unidos previo al duelo de Ida de los Octavos de Final.

El conjunto felino tenía previsto viajar desde el miércoles; sin embargo, diversas situaciones complicaron su traslado y obligaron al plantel a permanecer más tiempo del esperado antes de emprender el vuelo hacia territorio estadounidense.

Fernando Gorriarán con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Fernando Gorriarán con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

La espera generó preocupación en el entorno del equipo, ya que el tiempo de preparación para el partido se redujo considerablemente. A pesar de ello, los jugadores finalmente pudieron abordar el avión alrededor de las 10:30 de la mañana para dirigirse a Cincinnati.

El trayecto hacia la ciudad estadounidense tendrá una duración aproximada de tres horas, por lo que Tigres llegará cerca de las 15:30 horas locales, con poco margen antes del partido correspondiente a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Rodrigo Aguirre con Tigres en el Clásico Regio del Clausura 2026 | IMAGO 7
Rodrigo Aguirre con Tigres en el Clásico Regio del Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Por qué se retrasó el viaje de Tigres a Cincinnati?

El primer inconveniente que enfrentó el equipo regiomontano ocurrió el miércoles, cuando no pudieron viajar como estaba planeado debido al cierre de espacios aéreos en Cincinnati. Esta situación se dio por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que obligó a modificar la logística del traslado.

Cuando parecía que el equipo finalmente podría viajar el jueves, surgió un nuevo obstáculo que volvió a retrasar el traslado del plantel auriazul rumbo a territorio estadounidense.

Huelga en migración complicó aún más el traslado

El vuelo de Tigres se retrasó nuevamente debido a una huelga en el Departamento de Migración y Seguridad de Cincinnati, lo que provocó que el equipo tuviera que esperar varias horas más antes de poder despegar.

André-Pierre Gignac, de Tigres, dio la victoria en el Clásico Regio | IMAGO7

Finalmente, el plantel de la U de Nuevo León pudo iniciar su viaje y llegará a Cincinnati pocas horas antes del partido, lo que representa un reto adicional para el equipo de Guido Pizarro de cara al importante compromiso en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Últimos videos
Lo Último
12:20 Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
12:12 Checo Pérez se marca un plazo para conseguir los primeros puntos de Cadillac en la F1
12:10 Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
12:04 ¡A las prisas! Tigres viaja a Estados Unidos para su duelo en Concacaf con pocas horas de recuperación
11:54 Luis Ángel Malagón está "muy triste" tras lesionarse y perderse el Mundial 2026, revela médico que lo operó
11:54 Lawson resta importancia a roces con Checo Pérez: "Solo me centro en competir"
11:50 Representante de Haaland rompe el silencio sobre un supuesto interés del Barcelona
11:46 Festival Mundo Japan 2026: comida, cosplay y cultura asiática gratis en CDMX
11:26 WhatsApp lanza cuentas para menores con control parental
11:21 VIDEO: Kim Jong-un aparece con su hija de 13 años durante prueba de misiles ¿Se prepara para la guerra?
Tendencia
1
Futbol ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
2
Fórmula 1 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
3
Contra Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?
4
Empelotados La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento
5
Contra ¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de marzo
6
Contra Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Te recomendamos
Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
Contra
12/03/2026
Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia | AP
Fórmula 1
12/03/2026
Checo Pérez se marca un plazo para conseguir los primeros puntos de Cadillac en la F1
Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
Futbol
12/03/2026
Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
12/03/2026
¡A las prisas! Tigres viaja a Estados Unidos para su duelo en Concacaf con pocas horas de recuperación
Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
Luis Ángel Malagón está "muy triste" tras lesionarse y perderse el Mundial 2026, revela médico que lo operó
Liam Lawson en el GP de Australia | AP
Fórmula 1
12/03/2026
Lawson resta importancia a roces con Checo Pérez: "Solo me centro en competir"