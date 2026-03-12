Verificación de edad requerida
¡A las prisas! Tigres viaja a Estados Unidos para su duelo en Concacaf con pocas horas de recuperación
Los Tigres vivieron horas de incertidumbre antes de su compromiso en la Liga de Campeones de la Concacaf. El equipo dirigido por Guido Pizarro finalmente pudo despegar rumbo a Cincinnati luego de varios contratiempos que retrasaron su viaje a Estados Unidos previo al duelo de Ida de los Octavos de Final.
El conjunto felino tenía previsto viajar desde el miércoles; sin embargo, diversas situaciones complicaron su traslado y obligaron al plantel a permanecer más tiempo del esperado antes de emprender el vuelo hacia territorio estadounidense.
La espera generó preocupación en el entorno del equipo, ya que el tiempo de preparación para el partido se redujo considerablemente. A pesar de ello, los jugadores finalmente pudieron abordar el avión alrededor de las 10:30 de la mañana para dirigirse a Cincinnati.
El trayecto hacia la ciudad estadounidense tendrá una duración aproximada de tres horas, por lo que Tigres llegará cerca de las 15:30 horas locales, con poco margen antes del partido correspondiente a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.
¿Por qué se retrasó el viaje de Tigres a Cincinnati?
El primer inconveniente que enfrentó el equipo regiomontano ocurrió el miércoles, cuando no pudieron viajar como estaba planeado debido al cierre de espacios aéreos en Cincinnati. Esta situación se dio por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que obligó a modificar la logística del traslado.
Cuando parecía que el equipo finalmente podría viajar el jueves, surgió un nuevo obstáculo que volvió a retrasar el traslado del plantel auriazul rumbo a territorio estadounidense.
Huelga en migración complicó aún más el traslado
El vuelo de Tigres se retrasó nuevamente debido a una huelga en el Departamento de Migración y Seguridad de Cincinnati, lo que provocó que el equipo tuviera que esperar varias horas más antes de poder despegar.
Finalmente, el plantel de la U de Nuevo León pudo iniciar su viaje y llegará a Cincinnati pocas horas antes del partido, lo que representa un reto adicional para el equipo de Guido Pizarro de cara al importante compromiso en la Liga de Campeones de la Concacaf.