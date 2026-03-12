¡A las prisas! Tigres viaja a Estados Unidos para su duelo en Concacaf con pocas horas de recuperación

Los Tigres vivieron horas de incertidumbre antes de su compromiso en la Liga de Campeones de la Concacaf. El equipo dirigido por Guido Pizarro finalmente pudo despegar rumbo a Cincinnati luego de varios contratiempos que retrasaron su viaje a Estados Unidos previo al duelo de Ida de los Octavos de Final.

El conjunto felino tenía previsto viajar desde el miércoles; sin embargo, diversas situaciones complicaron su traslado y obligaron al plantel a permanecer más tiempo del esperado antes de emprender el vuelo hacia territorio estadounidense.

Fernando Gorriarán con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

La espera generó preocupación en el entorno del equipo, ya que el tiempo de preparación para el partido se redujo considerablemente. A pesar de ello, los jugadores finalmente pudieron abordar el avión alrededor de las 10:30 de la mañana para dirigirse a Cincinnati.

El trayecto hacia la ciudad estadounidense tendrá una duración aproximada de tres horas, por lo que Tigres llegará cerca de las 15:30 horas locales, con poco margen antes del partido correspondiente a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Rodrigo Aguirre con Tigres en el Clásico Regio del Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Por qué se retrasó el viaje de Tigres a Cincinnati?

El primer inconveniente que enfrentó el equipo regiomontano ocurrió el miércoles, cuando no pudieron viajar como estaba planeado debido al cierre de espacios aéreos en Cincinnati. Esta situación se dio por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que obligó a modificar la logística del traslado.

Cuando parecía que el equipo finalmente podría viajar el jueves, surgió un nuevo obstáculo que volvió a retrasar el traslado del plantel auriazul rumbo a territorio estadounidense.

🐯 AL FIN VOLARON ✈️



El avión de Tigres despegó alrededor de las 10:30am rumbo a Cincinnati, luego de ser demorado otra vez por la mañana.



Son 3 horas de viaje aprox, así que llegarán 15:30 locales para jugar a las 20h la Ida de los Octavos de Concacaf.



Veamos cómo les afecta… pic.twitter.com/KxZqOLecci — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) March 12, 2026

Huelga en migración complicó aún más el traslado

El vuelo de Tigres se retrasó nuevamente debido a una huelga en el Departamento de Migración y Seguridad de Cincinnati, lo que provocó que el equipo tuviera que esperar varias horas más antes de poder despegar.

André-Pierre Gignac, de Tigres, dio la victoria en el Clásico Regio | IMAGO7