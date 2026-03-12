¡La kriptonita de Superman! Dwight Howard anuncia su retiro del basquetbol

El histórico pívot Dwight Howard anunció oficialmente su retiro del baloncesto profesional después de dos décadas de carrera. A través de un mensaje personal, el exjugador de la NBA explicó que llegó el momento de "quitarse la capa de Superman" y cerrar una etapa que lo convirtió en uno de los centros más dominantes de su generación.

Howard, conocido como "D12", compartió una emotiva reflexión en la que reconoció que, aunque todavía sentía que tenía mucho que ofrecer dentro de la cancha, ahora su prioridad será su familia y el impacto que pueda generar fuera del deporte.

Dwight Howard con Orlando Magic | AP

El pívot estadounidense aseguró que el baloncesto marcó su vida durante más de 20 años, desde su llegada directa a la NBA tras terminar la preparatoria. Sin embargo, confesó que ahora considera que su misión es transmitir lo aprendido a la siguiente generación.

Durante su carrera, Howard fue uno de los interiores más dominantes de la liga. Fue elegido como la primera selección del Draft de 2004 por el Orlando Magic y posteriormente construyó una trayectoria llena de reconocimientos, incluyendo ocho selecciones al Juego de Estrellas y tres premios al Jugador Defensivo del Año.

Dwight Howard con Los Angeles Lakers | AP

Dwight Howard se despide del baloncesto

En su mensaje de despedida, Howard explicó que tomó la decisión hoy, fecha que tendrá un significado especial para él a partir de ahora. El exjugador señaló que, pese a las críticas, los rumores y los momentos difíciles que enfrentó durante su carrera, siempre trató de mantenerse positivo.

“Me desperté hoy, 12 de este mes, y pensé que era hora de dejar atrás a Superman. No soy un superhombre… lloro, lucho y siento como todos los demás”, expresó el excentro de la NBA en su publicación.

Howard también agradeció a los aficionados que lo acompañaron durante su trayectoria y aseguró que sin su apoyo no habría podido construir el legado que hoy deja en el baloncesto profesional.

Woke up today on the 12th of this month and I figured it’s time to move on from Superman! Im no super human… I cry ! I struggle! I feel like everyone else. Through the lies, the media and the hate I still show love and Smile Through The Storm.



But now Im taking off the cape and… pic.twitter.com/SyZQAcAeLq — Dwight Howard (@DwightHoward) March 12, 2026

El legado de “D12” en la NBA

La carrera de Dwight Howard dejó una huella importante en la NBA. El pívot fue pieza clave para que el Orlando Magic llegara a las Finales de la liga en 2009 y posteriormente conquistó un campeonato con Los Angeles Lakers en 2020, consolidando una trayectoria llena de logros.

El jugador también explicó que no tuvo la oportunidad de realizar una gira de despedida como otras figuras del deporte, por lo que decidió crear su propio proyecto para agradecer a los seguidores que lo acompañaron durante su carrera.