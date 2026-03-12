Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Boxeador golpea brutalmente a guardia de seguridad en Monterrey

Hombre golpeó brutalmente a guardia de seguridad en Monterrey/X: @Nacion321
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:46 - 12 marzo 2026
El enojo del agresor fue porque el elemento de seguridad le tomó foto a las placas de su vehículo como parte de su trabajo

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se aprecia a un hombre, aparentemente boxeador, golpear en el rostro varias veces a un guardia de seguridad en Monterrey.


Las imágenes han generado indignación entre los usuarios, además de que las autoridades ya abrieron una investigación para dar con el presunto responsable.


De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron el pasado lunes 2 de marzo —aunque recientemente se hicieron virales— en un fraccionamiento privado ubicado en la colonia Valle Poniente, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Los hechos sucedieron en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León/X: @Nacion321

Video muestra agresión contra guardia de seguridad

En el clip, grabado por una cámara de seguridad y con una duración de apenas 39 segundos, se observa a un hombre vestido con bermuda, playera gris y gorra oscura irrumpir en la caseta de vigilancia.


El sujeto va directo contra uno de los guardias y le reclama por haber tomado una fotografía a su vehículo.

“A ver la foto”, dice el hombre antes de tomar sin permiso la tablet del guardia.

Después de revisar el dispositivo y confirmar que sí existe una fotografía con las placas de su automóvil, regresa a la caseta para reclamar nuevamente.

En ese momento cuestiona al trabajador sobre si no sabe quién es ni dónde trabaja.

“Así no te pusiste, me tomaste una foto así”, dice el hombre, mientras le coloca la tablet casi en el rostro al guardia.

Autoridades ya buscan al hombre que golpeó al guardia de seguridad/X: @Nacion321

Un tercer hombre intenta calmar la situación

En la escena también aparece un tercer hombre, quien aparentemente intenta mediar la situación.

Este sujeto parece entender la explicación del guardia, quien señala que tomar fotografías de las placas forma parte del protocolo de seguridad del fraccionamiento, una medida que se aplica a todos los vehículos que ingresan.

El agresor golpea al guardia tres veces

La situación cambia de forma repentina cuando, sin previo aviso, el hombre lanza tres puñetazos directos al rostro del guardia de seguridad.


A pesar de la brutalidad de los golpes, el trabajador logra mantenerse de pie.


Tras la agresión, el atacante abandona el lugar escoltado por el otro hombre.

Gimnasio de box se deslinda del agresor

El agresor fue identificado gracias a la playera del gimnasio de boxeo Smokin Fist que llevaba puesta, lo que llevó a que muchos usuarios en redes sociales lo señalaran como boxeador amateur.


Sin embargo, el propio gimnasio publicó un comunicado para deslindarse del individuo, asegurando que ya no forma parte de su organización.

En relación con los hechos recientes difundidos en medios de comunicación y redes sociales, Smokin Fist informa que la persona involucrada ya no forma parte de nuestra comunidad ni representa a nuestro gimnasio en ninguna capacidad.

Es importante señalar que desde hace algunas semanas esta persona ya había mostrado conductas contrarias a los valores y reglamentos internos del gimnasio, por lo que su situación ya se encontraba bajo revisión”.

El gimnasio también informó que la persona fue expulsada definitivamente de sus instalaciones.

Fiscalía de Nuevo León ya investiga la agresión

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que ya abrió una investigación para identificar plenamente al presunto responsable.


El objetivo es presentarlo ante las autoridades correspondientes por la agresión contra el guardia de seguridad.

