¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? Esta es la razón

Cada año surge la misma duda entre muchas personas: ¿por qué la Semana Santa cambia de fecha? A diferencia de otras celebraciones religiosas o civiles, esta festividad cristiana no tiene un día fijo en el calendario, por lo que puede celebrarse en diferentes semanas entre marzo y abril.

La Semana Santa conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y su fecha depende directamente del día en que se celebra la Pascua. Esta última es una de las festividades más importantes del calendario cristiano y marca el final de la semana de celebraciones religiosas.

La Semana Santa cambia de fecha cada año porque se calcula a partir de la luna llena posterior al equinoccio de primavera./ Pixabay

El cálculo de la Pascua se estableció desde los primeros siglos del cristianismo. Durante el Concilio de Nicea en el año 325, la Iglesia definió una regla que continúa utilizándose hasta hoy para determinar cuándo debe celebrarse.

De acuerdo con esa decisión, la Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre tras el equinoccio de primavera, que tradicionalmente se fija el 21 de marzo en el calendario eclesiástico.

¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año?

Debido a que la fecha depende de la luna llena posterior al equinoccio de primavera, la celebración puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Esto provoca que cada año las fechas de Semana Santa se muevan dentro de ese rango.

Cuando la luna llena ocurre poco después del equinoccio, la Semana Santa puede celebrarse a finales de marzo. En cambio, si la luna llena sucede semanas después, la festividad se traslada hacia abril.

La celebración de la Pascua determina cuándo se celebrará la Semana Santa en el calendario cristiano./ Pixabay

Por esta razón, el calendario litúrgico cristiano utiliza un sistema basado en ciclos lunares, lo que hace que la fecha de la Pascua y, por consecuencia, de toda la Semana Santa, cambie cada año.

¿Cuándo será la Semana Santa en 2026?

En 2026, la Semana Santa se celebrará a finales de marzo e inicios de abril. El Domingo de Ramos marcará el inicio de las celebraciones el 29 de marzo, mientras que el Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua, se conmemorará el 5 de abril.

Durante esta semana se realizan diversas celebraciones religiosas como Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, que recuerdan los momentos centrales de la tradición cristiana.

La tradición de calcular la Pascua fue definida por la Iglesia durante el Concilio de Nicea en el año 325./ Pixabay

Aunque muchas personas aprovechan estos días para viajar o descansar, la Semana Santa no es oficialmente un periodo de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo en México, aunque algunas escuelas y empresas sí suspenden actividades durante esos días.