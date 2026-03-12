Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón

El exdelantero de la Selección Mexicana, Luis Roberto Alves ‘Zague’, habló sobre el momento que vive el equipo rumbo a la Copa del Mundo 2026 y consideró que el conjunto dirigido por Javier Aguirre ha encontrado una base importante en la zona defensiva.

“Yo creo que el Vasco ha encontrado un equilibrio importante en la zona defensiva, algo que habíamos sufrido mucho en años o en partidos anteriores”, señaló Zague al referirse al funcionamiento reciente del combinado nacional.

Javier Aguirre, estratega de México | IMAGO7

El exgoleador también destacó a algunos jugadores que, desde su punto de vista, deben ser considerados piezas clave dentro del Tricolor para este Mundial. “Yo creo que César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo deben ser considerados jugadores fundamentales”, comentó, al referirse a la base defensiva del equipo.

Asimismo, habló del aporte de Erik Lira en el mediocampo, destacando su intensidad y capacidad para ayudar en la salida desde el fondo. “Si no pasa nada de aquí al Mundial, alguien que ha demostrado con su regularidad y su intensidad es Lira, acomodarlo en alguna posición porque se mete mucho con los centrales”, explicó.

Erik Lira con Selección Mexicana | IMAGO7

¿Qué dijo Zague sobre la ofensiva del Tricolor?

En la parte ofensiva, Zague subrayó la importancia de contar con un delantero con mentalidad goleadora y señaló que Raúl Jiménez sigue siendo una referencia en ataque. “Por supuesto que Raúl Jiménez sigue siendo nuestra esperanza anotando goles”, afirmó.

Sobre la portería, el exjugador consideró que Luis Ángel Malagón apuntaba a ser el titular antes de su lesión. “Malagón para mí iba a ser el portero titular, tiene la experiencia; infelizmente le puso la lesión”, comentó.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

El portero titular del Tricolor

Ante ese panorama, Zague también mencionó la posibilidad de que Raúl Rangel tome protagonismo en el proceso. “Yo creo que lo natural tiene que ser el Tala Rangel porque también ha estado en ese proceso”, dijo. Incluso agregó que esta situación podría abrir nuevamente la puerta para Guillermo Ochoa en la selección.