Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón

Selección Mexicana | IMAGO7
Aixa Salinas Castillo 15:34 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El máximo goleador del América dejó entrever sus deseos para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

El exdelantero de la Selección Mexicana, Luis Roberto Alves ‘Zague’, habló sobre el momento que vive el equipo rumbo a la Copa del Mundo 2026 y consideró que el conjunto dirigido por Javier Aguirre ha encontrado una base importante en la zona defensiva.

Yo creo que el Vasco ha encontrado un equilibrio importante en la zona defensiva, algo que habíamos sufrido mucho en años o en partidos anteriores”, señaló Zague al referirse al funcionamiento reciente del combinado nacional.

Javier Aguirre, estratega de México | IMAGO7

El exgoleador también destacó a algunos jugadores que, desde su punto de vista, deben ser considerados piezas clave dentro del Tricolor para este Mundial. “Yo creo que César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo deben ser considerados jugadores fundamentales”, comentó, al referirse a la base defensiva del equipo.

Asimismo, habló del aporte de Erik Lira en el mediocampo, destacando su intensidad y capacidad para ayudar en la salida desde el fondo. “Si no pasa nada de aquí al Mundial, alguien que ha demostrado con su regularidad y su intensidad es Lira, acomodarlo en alguna posición porque se mete mucho con los centrales”, explicó.

Erik Lira con Selección Mexicana | IMAGO7

¿Qué dijo Zague sobre la ofensiva del Tricolor?

En la parte ofensiva, Zague subrayó la importancia de contar con un delantero con mentalidad goleadora y señaló que Raúl Jiménez sigue siendo una referencia en ataque. “Por supuesto que Raúl Jiménez sigue siendo nuestra esperanza anotando goles”, afirmó.

Sobre la portería, el exjugador consideró que Luis Ángel Malagón apuntaba a ser el titular antes de su lesión. “Malagón para mí iba a ser el portero titular, tiene la experiencia; infelizmente le puso la lesión”, comentó.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

El portero titular del Tricolor

Ante ese panorama, Zague también mencionó la posibilidad de que Raúl Rangel tome protagonismo en el proceso. “Yo creo que lo natural tiene que ser el Tala Rangel porque también ha estado en ese proceso”, dijo. Incluso agregó que esta situación podría abrir nuevamente la puerta para Guillermo Ochoa en la selección.

Finalmente, el exdelantero reflexionó sobre la responsabilidad que tienen los atacantes dentro del futbol. “El delantero vive del gol y el gol es parte fundamental… pero el delantero tiene que tener claro que su obligación es meter goles”, explicó.

Últimos videos
Lo Último
18:09 Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX para el viernes 13 de marzo
18:05 Martín Zúñiga revela el ‘secreto’ de Antonio Mohamed para tener un vestidor unido y exitoso
17:56 Pensión IMSS 2026: ¿se retrasa el pago de abril por Semana Santa?
17:34 "Yo los calenté": Martín Zúñiga recordó el día que causó una pelea entre compañeros en América
17:26 Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
17:25 "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
17:01 ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
16:56 Viacrucis de Iztapalapa 2026: presentan al actor que interpretará a Jesús en la edición 183
16:46 Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
16:31 MARCEL RUIZ prende las ALARMAS; ¿Qué tan graves es su LESIÓN?
Tendencia
1
Futbol ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
2
Fórmula 1 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
3
Contra Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?
4
Empelotados La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento
5
Contra ¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de marzo
6
Contra Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Te recomendamos
Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX para el viernes 13 de marzo
Contra
12/03/2026
Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX para el viernes 13 de marzo
Martín Zúñiga revela el ‘secreto’ de Antonio Mohamed para tener un vestidor unido y exitoso
Futbol
12/03/2026
Martín Zúñiga revela el ‘secreto’ de Antonio Mohamed para tener un vestidor unido y exitoso
Pensión IMSS 2026: ¿se retrasa el pago de abril por Semana Santa?
Contra
12/03/2026
Pensión IMSS 2026: ¿se retrasa el pago de abril por Semana Santa?
Martín Zúñiga en lamento con América en el Apertura 2014 de la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
12/03/2026
"Yo los calenté": Martín Zúñiga recordó el día que causó una pelea entre compañeros en América
Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
12/03/2026
Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Adrián Aldrete y Martín Zúñiga en partido con Cruz Azul en el Apertura 2018 | IMAGO 7
Futbol
12/03/2026
"América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga