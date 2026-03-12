Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Así luce el nuevo Dewey de "Malcolm el de en medio": Caleb Ellsworth-Clark sorprende a fans

Caleb Ellsworth-Clark será Dewey en el regreso de "Malcolm el de en medio". / Foto especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:12 - 12 marzo 2026
El personaje vuelve a la pantalla con un intérprete distinto tras la ausencia del actor original.

El esperado regreso de Malcolm el de en medio trajo consigo una sorpresa para los fanáticos: Dewey, el hermano menor de la familia Wilkerson, ya no será interpretado por el actor original.

Malcolm el de en medio, regresa en formato de miniserie para Disney+. / Hulu

En esta nueva etapa de la historia, el personaje será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark, un actor que ha llamado la atención por su parecido con el icónico personaje que conquistó a millones de espectadores en los años 2000.

La aparición del nuevo Dewey ha despertado curiosidad entre los seguidores de la serie, quienes han comenzado a preguntarse cómo luce actualmente el actor que dará vida al personaje.

¿Quién es Caleb Ellsworth-Clark, el nuevo Dewey?

Caleb Ellsworth-Clark es un actor que ha participado en diversas producciones de televisión y cine, y que ahora tendrá la tarea de interpretar a Dewey en el regreso de la popular comedia familiar.

Caleb Ellsworth Clark como Dewey en el nuevo tráiler de la serie. / Disney, Hulu

El intérprete ha trabajado previamente en producciones como "The Silencing" (2020) y "Spiral" (2021), lo que lo ha llevado a consolidar una carrera dentro de la industria audiovisual antes de asumir este nuevo reto.

Su elección para el papel se anunció cuando se confirmó que el actor original del personaje no participaría en el proyecto.

¿Por qué el actor original de Dewey no regresó?

El personaje de Dewey fue interpretado originalmente por Erik Per Sullivan, quien participó en la serie durante sus siete temporadas, emitidas entre 2000 y 2006.

Sin embargo, el actor decidió alejarse de la actuación en 2010, por lo que no formará parte del regreso del programa.

El actor que interpretó a Dewey, Erik Per Sullivan, decidió no regresar./ X

El regreso de Malcolm el de en medio

El revival de la famosa serie reunirá a gran parte del elenco original, incluidos Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis).

La nueva historia mostrará qué ocurrió con la familia Wilkerson años después del final de la serie y presentará también a nuevos personajes que ampliarán el universo del programa.

El revival de la famosa serie reunirá a gran parte del elenco original. / Disney, Hulu
