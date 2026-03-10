Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Habrá clases el viernes 13 de marzo de 2026 en México? Esto dice el calendario escolar

La medida aplica para escuelas de preescolar, primaria y secundaria que siguen el calendario oficial de la SEP./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:56 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Padres de familia y estudiantes deberán consultar con cada plantel para confirmar las actividades programadas ese día

La cercanía del viernes 13 de marzo de 2026 ha generado dudas entre estudiantes y padres de familia sobre si habrá clases en las escuelas de México. De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ese día está marcado como suspensión de actividades escolares para los alumnos.

La razón de esta pausa en las clases se debe a una jornada administrativa destinada al registro de calificaciones, una actividad que forma parte de los procesos internos del sistema educativo y que requiere que los docentes dediquen la jornada a tareas académicas y administrativas.

Padres de familia y estudiantes deberán consultar con cada plantel para confirmar las actividades programadas ese día./ Pixabay

Este tipo de actividades están contempladas dentro del calendario oficial de la SEP y se realizan en distintas fechas del ciclo escolar para que los maestros puedan evaluar el desempeño de los estudiantes y registrar las calificaciones correspondientes.

¿Por qué no habrá clases el 13 de marzo?

Según lo establecido por la SEP, el 13 de marzo se llevará a cabo el registro de calificaciones, por lo que los estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— no deberán asistir a clases ese día.

Durante esta jornada, los docentes trabajan en la captura y revisión de las evaluaciones de los alumnos correspondientes al periodo escolar, lo que permite actualizar la información académica dentro del sistema educativo.

La suspensión de clases se debe a una jornada administrativa para el registro de calificaciones de los alumnos./ SEP

Aunque los estudiantes no acuden a la escuela, los maestros sí realizan actividades laborales, ya que la jornada está dedicada a la organización y registro de la información académica.

¿A qué escuelas aplica la suspensión?

La suspensión de clases del 13 de marzo de 2026 aplica principalmente para escuelas públicas y privadas de educación básica que siguen el calendario oficial de la SEP.

Sin embargo, las autoridades educativas suelen recomendar a padres y estudiantes verificar con cada plantel escolar, ya que algunas instituciones pueden realizar ajustes en sus actividades dependiendo de su organización interna.

Este día forma parte de las fechas programadas dentro del calendario escolar para garantizar el correcto seguimiento del proceso educativo durante el ciclo 2025-2026. Tras esta jornada administrativa, las clases se reanudarán de manera normal el lunes siguiente, conforme al calendario oficial establecido por la SEP.

Durante el 13 de marzo los docentes realizarán actividades administrativas relacionadas con la evaluación escolar./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
14:55 ¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?
14:43 ¿Quién mató a Colosio? Serie documental promete nuevas revelaciones: cuándo y dónde verla
14:41 Donald Trump amenaza con golpear “20 veces más fuerte” a Irán si bloquea el petróleo en el Estrecho de Ormuz
14:39 WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
14:24 Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
13:56 ¿Habrá clases el viernes 13 de marzo de 2026 en México? Esto dice el calendario escolar
13:50 ¿Se viste de blanco? Mauricio Pochettino respondió a los rumores que lo vinculan con Real Madrid
13:46 ¡Pega primero! Galatasaray vence al Liverpool en la Ida de Octavos de Final de Champions League
13:45 Carlos Alcaraz logra una hazaña asombrosa: ¡70 victorias en 75 partidos!
13:41 Ricardo Hill, actor de "La Hora Pico", confiesa que ha tenido pensamientos suicidas por su grave enfermedad
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?
Contra
10/03/2026
¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?
¿Quién mató a Colosio? Serie documental promete nuevas revelaciones: cuándo y dónde verla
Contra
10/03/2026
¿Quién mató a Colosio? Serie documental promete nuevas revelaciones: cuándo y dónde verla
Donald Trump amenaza con golpear “20 veces más fuerte” a Irán si bloquea el petróleo en el Estrecho de Ormuz
Contra
10/03/2026
Donald Trump amenaza con golpear “20 veces más fuerte” a Irán si bloquea el petróleo en el Estrecho de Ormuz
WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
Opinión
10/03/2026
WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
Futbol
10/03/2026
Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
¿Habrá clases el viernes 13 de marzo de 2026 en México? Esto dice el calendario escolar
Contra
10/03/2026
¿Habrá clases el viernes 13 de marzo de 2026 en México? Esto dice el calendario escolar