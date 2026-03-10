¿Habrá clases el viernes 13 de marzo de 2026 en México? Esto dice el calendario escolar

La cercanía del viernes 13 de marzo de 2026 ha generado dudas entre estudiantes y padres de familia sobre si habrá clases en las escuelas de México. De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ese día está marcado como suspensión de actividades escolares para los alumnos.

La razón de esta pausa en las clases se debe a una jornada administrativa destinada al registro de calificaciones, una actividad que forma parte de los procesos internos del sistema educativo y que requiere que los docentes dediquen la jornada a tareas académicas y administrativas.

Padres de familia y estudiantes deberán consultar con cada plantel para confirmar las actividades programadas ese día./ Pixabay

Este tipo de actividades están contempladas dentro del calendario oficial de la SEP y se realizan en distintas fechas del ciclo escolar para que los maestros puedan evaluar el desempeño de los estudiantes y registrar las calificaciones correspondientes.

¿Por qué no habrá clases el 13 de marzo?

Según lo establecido por la SEP, el 13 de marzo se llevará a cabo el registro de calificaciones, por lo que los estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— no deberán asistir a clases ese día.

Durante esta jornada, los docentes trabajan en la captura y revisión de las evaluaciones de los alumnos correspondientes al periodo escolar, lo que permite actualizar la información académica dentro del sistema educativo.

La suspensión de clases se debe a una jornada administrativa para el registro de calificaciones de los alumnos./ SEP

Aunque los estudiantes no acuden a la escuela, los maestros sí realizan actividades laborales, ya que la jornada está dedicada a la organización y registro de la información académica.

¿A qué escuelas aplica la suspensión?

La suspensión de clases del 13 de marzo de 2026 aplica principalmente para escuelas públicas y privadas de educación básica que siguen el calendario oficial de la SEP.

Sin embargo, las autoridades educativas suelen recomendar a padres y estudiantes verificar con cada plantel escolar, ya que algunas instituciones pueden realizar ajustes en sus actividades dependiendo de su organización interna.

Este día forma parte de las fechas programadas dentro del calendario escolar para garantizar el correcto seguimiento del proceso educativo durante el ciclo 2025-2026. Tras esta jornada administrativa, las clases se reanudarán de manera normal el lunes siguiente, conforme al calendario oficial establecido por la SEP.