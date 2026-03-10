Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano

Cal Raleigh se negó a saludar a Arozarena | CAPTURA
Cal Raleigh se negó a saludar a Arozarena | CAPTURA
Rafael Trujillo 22:13 - 09 marzo 2026
La polémica llegó al Clásico Mundial luego de que el catcher estadounidense se negará saludar a su compañero de Seattle

México batalló hasta el último momento pero no pudo darle la vuelta y terminó cayendo 5-3 ante Estados Unidos en su tercer partido del Clásico Mundial 2026. Con este resultado el Tri cayó a 2-1 mientras que USA sigue invicto con tres victorias.

Sin embargo, más allá del resultado, fue un momento en durante el encuentro el que se ha llevado los reflectores en las redes sociales, Específicamente hablando de un polémico momento entre el mexicano Randy Arozarena y el estadounidense Cal Raleigh.

Durán rompió el cero ante USA con un HR | MEXSPORT
Durán rompió el cero ante USA con un HR | MEXSPORT

Se negó a saludarlo

A través de un video compartido en redes sociales se puede ver como Arozarena, en una visita al plato, intentó saludar a su compañero de equipo en los Seattle Mariners, el catcher Cal Raleigh, sin embargo, el estadounidense se negó a estrechar su mano.

Esta no es la primera vez que algo similar ocurre en el Clásico Mundial. Hace un par de días Milan Prokhop de República Checa, se acercó al plato y le ofreció la mano al receptor australiano, Robbie Perkins Sin embargo, Perkins negó con la cabeza y rechazó el saludo.

Ambos momentos ahora han sido discutidos tras volverse virales en las redes sociales. Algunos aficionados han especulado que se trata de un momento de mala deportividad, sin embargo, la realidad se debe a otra situación.

Robbie Perkins explicó por qué no saludan a los bateadores |AP

¿Por qué se niegan a dar el saludo?

De acuerdo con información de The Athletic, Robbie Perkins reveló la razón por la cual los catchers no saludan a sus rivales. Según reveló el australiano, "Es solo una cuestión de competitividad, nada personal. No hay absolutamente ninguna malicia". Perkins insistió en que no había resentimientos y que simplemente estaba concentrado en el juego.

Otra posible razón por la cual se han negado los saludos es que, hay algunos bateadores que usan resina de pino y otras sustancias pegajosas en sus manos para mejorar el agarre del bate. Ante esto, los catchers se negarían a dar la mano pues podría afectar sus lanzamientos a segundo plato en caso de que se roben la base o incluso quedar descalificados por una posible 'trampa'.

El momento de Randy Arozarena le dio vuelta al mundo | MEXSPORT

Arozarena criticó a Raleigh

A pesar de los comentarios de Perkins, el caso entre los compañeros de Seattle parece haber molestado a Randy Arozarena quien, tras el partido se lanzó en contra del estadounidense asegurando que los padres del catcher lo saludaron, pero no fue el mismo caso de su rival.

"Hace dos días que los pude ver en el hotel (a los padres de Raleigh) y me fueron a saludar. Me dieron un abrazo y estaban muy orgullosos de mí de poder verme otra vez... pa' casa la pinga, a los mexicanos que se va a ir pa' casa la ver.. y en inglés. El el 'good to see you' que me dijo que se lo meta en el cu..."

Béisbol
