Futbol

James Rodríguez confirma cuándo debutará en la MLS, enfrentará a un viejo conocido

James Rodríguez, en su etapa con León | MEXSPORT
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:36 - 09 marzo 2026
El jugador colombiano jugará el año mundialista con el Minnesota United de la Major League Soccer

James Rodríguez vuelve a estar en el centro de la conversación del futbol internacional luego de confirmar cuándo se producirá su esperado debut en la Major League Soccer. El mediocampista colombiano, nuevo jugador del Minnesota United FC, anunció que su estreno en la liga estadounidense está cada vez más cerca.

Tras más de tres meses sin disputar un partido oficial a nivel de clubes, el '10' colombiano reveló la fecha en la que volverá a las canchas. La noticia ha generado gran expectativa entre los aficionados colombianos y los seguidores de la MLS, quienes esperan verlo nuevamente en acción.

James Rodríguez saluda a la afición en el Estadio Nou Camp en la Jornada 17 del Apertura 2025 | IMAGO 7
James Rodríguez saluda a la afición en el Estadio Nou Camp en la Jornada 17 del Apertura 2025 | IMAGO 7

James Rodríguez confirma fecha y rival de su debut en la MLS

James Rodríguez confirmó que su debut con el Minnesota United se producirá el domingo 15 de marzo, cuando su equipo visite al Vancouver Whitecaps en el estadio BC Place, en Canadá.

El anuncio lo hizo el propio futbolista durante una transmisión en redes sociales, donde participó junto al influencer colombiano Pelicanger, con quien comparte la administración de un equipo de la Kings League en Latinoamérica.

Durante la conversación, el volante explicó que no podrá acompañar al creador de contenido en su próxima transmisión debido a su compromiso en la MLS. Ante la pregunta sobre si debutaría ese fin de semana, James respondió sin rodeos: "Sí, contra el equipo de Thomas Müller, el Vancouver Whitecaps", confirmando así su esperado estreno en el futbol estadounidense.

@valen_clips4xx #Pelicanger #peli #james #jamesrodriguez #fyp ♬ sonido original - ValenClips

El debut de James Rodríguez incluirá reencuentro especial

El encuentro tendrá un componente especial para el mediocampista colombiano, ya que se medirá ante Thomas Müller, una de las figuras del Vancouver Whitecaps y viejo conocido de James durante su etapa en el Bayern Múnich.

El futbolista colombiano coincidió en Alemania con una de las leyendas del Bayern | Bundesliga

Ambos futbolistas coincidieron en el conjunto alemán, donde compartieron vestuario en una de las etapas más competitivas del club bávaro. Por ello, el duelo en la MLS también representará un emotivo reencuentro entre dos jugadores que marcaron una época en el futbol europeo.

El regreso de James a la actividad oficial ha generado una enorme expectativa entre los seguidores del futbol colombiano, quienes esperan ver al creativo mediocampista recuperar su mejor nivel. Después de 117 días sin disputar un partido oficial, el colombiano se prepara para iniciar un nuevo capítulo en su carrera dentro de la Major League Soccer.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

