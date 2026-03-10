Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Galatasaray vs Liverpool: ¿Cuándo y dónde ver el duelo de Ida de Octavos de Final de Champions League?

Los turcos reciben a los Reds en su campo por segunda vez en la temporada | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:58 - 09 marzo 2026
Galatasaray y Liverpool se enfrentan en un crucial partido de Champions League el 10 de marzo en el Rams Global Stadyumu

El Galatasaray recibirá al Liverpool en un emocionante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 10 de marzo de 2026 en el Rams Global Stadyumu. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Jesus Gil Manzano, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento de alto nivel.

Jugadores de Galatasaray en celebración en su visita a Juventus en Champions League | AP
Jugadores de Galatasaray en celebración en su visita a Juventus en Champions League | AP

¿Cómo llegan ambos equipos al juego de Ida?

Liverpool terminó en una posición privilegiada en la Champions League, ocupando el tercer puesto con 18 puntos tras ocho partidos disputados. Los ingleses han mostrado un gran poderío ofensivo con 20 goles anotados, mientras que su defensa ha sido sólida concediendo solo 8 tantos.

Por su parte, el Galatasaray atraviesa un momento complicado en la competición, situándose en la vigésima posición con apenas 10 puntos en el mismo número de encuentros. El equipo turco ha marcado 9 goles y ha recibido 11, lo que refleja sus dificultades tanto en ataque como en defensa. Esta diferencia de rendimiento podría ser determinante en el desarrollo del partido.

Entrenamiento de los Reds previo al partido | AP

El Galatasaray llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los turcos vienen de imponerse al Besiktas 0-1 el 7 de marzo en la Superliga y previamente derrotaron al Alanyaspor tanto en Copa (1-2) el 3 de marzo como en liga (3-1) el 28 de febrero. Sin embargo, sufrieron reveses ante la Juventus (3-2) en Champions League el 25 de febrero, aunque lograrton avanzar de ronda y frente al Konyaspor (2-0) en la Superliga el 21 de febrero.

Por su parte, el Liverpool muestra un mejor momento con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los 'Reds' vencieron al Wolverhampton (1-3) en la Copa FA el 6 de marzo, aunque cayeron ante el mismo rival (2-1) en Premier League el 3 de marzo. Anteriormente, consiguieron triunfos contra West Ham United (5-2), Nottingham Forest (0-1) y Brighton & Hove Albion (3-0).

El historial reciente entre ambos equipos favorece ligeramente al Galatasaray, que ha conseguido dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos directos. El duelo más reciente se disputó el 30 de septiembre de 2025 en Champions League, con victoria del conjunto turco por 1-0. Anteriormente, el Galatasaray también se impuso al Liverpool por 3-2 el 5 de diciembre de 2006 en la misma competición, mientras que los ingleses vencieron por 3-2 el 27 de septiembre de ese mismo año. Los otros dos encuentros terminaron en empate: 1-1 el 26 de febrero de 2002 y 0-0 el 20 de febrero del mismo año, ambos también en Champions League.

Abdulkerim Bardakci celebra el gol de Galatasaray en Turín | AP
Abdulkerim Bardakci celebra el gol de Galatasaray en Turín | AP

¿Dónde ver el inicio de los Octavos de Champions?

  • Fecha: Martes 10 de marzo

  • Sede: Rams Global Stadyumu

  • Horario: 11:45 AM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: TNT, HBO Max

