Lucha

WrestleMania 42: Las Vegas, nueva casa favorita de la Vitrina de los Inmortales

Escenario principal de WrestleMania 41 | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:42 - 10 marzo 2026
Por segundo año consecutivo, el magno evento de WWE tendrá lugar en esta ciudad tras el éxito obtenido en taquillas

WrestleMania Vegas parece ser algo que llegó para quedarse, o al menos así ha sido durante el último par de años. Las ediciones 41 y próximamente 42 serán recordadas por haberse realizado en el Allegiant Stadium de la ciudad de las apuestas, pero esto tiene un trasfondo más allá de lo luchístico.

Sumado a todo lo que se pueda decir de las ediciones anteriores, este 2026 también será el último año en el que el evento de eventos en WWE se lleva a cabo de manera 'normal', pues en 2027 saldrá con rumbo a Arabia Saudita.

Triple H, director creativo de WWE | wwe.com

La nueva ciudad favorita de WWE

Hablando de ganancias, WWE se ha encargado de decir que WrestleMania 41 se convirtió en la edición más exitosa del PLE a lo largo de la historia, razón que consideraron suficiente para volver a repetir tan solo un año después y aunque muchos no lo recuerden, cambiando la sede de manera abrupta, pues New Orleans ya había sido elegida como ciudad sede, pero no hubo detenimiento a la hora de quitarles ese privilegio.

Para que la empresa se atreviera a repetir sede en años consecutivos por segunda vez en su historia, la ganancia debió haber sido increíblemente alta, y así fue, pues tan solo en venta de boletos, el PLE logró recaudar un total de $66,074,558 USD; sin embargo, en cuanto a todo lo que ha reunido el finde semana la cifra supera los 215 millones de dólares.

Logo 'olvidado' de WrestleMania 42 | wwe.com

Solo en las ediciones de WrestleMania IV y V se había repetido ciudad sede, ya que en 1988 y 1989, se llevaron a cabo en Atlantic City, Nueva Jersey dentro del Boardwalk Hall en ese entonces conocido como Atlantic City Convention Hall.

Y entonces, ¿se repite sede para 2027?

Ahí está la cuestión, no será así; incluso sin que WWE sepa cuanto será el ingreso total generado por la cuadragésima segunda edición del Pago por Evento, ya que para 2027, WrestleMania 43 ya está confirmado que tendrá lugar en Arabia Saudita, todo esto con un contrato incluso más lucrativo que lo que se podría tener en Estados Unidos.

Roman Reigns enfrentará a CM Punk en WrestleMania | wwe.com

El siguiente año, será la primera vez que el PLE salga del Continente Americano, y casualmente lo hará para ir a uno de los países que más conflictos tiene en varios temas referidos hasta a los derechos humanos, pero con una gran derrama económica que favorecerá la llegada de un show tan masivo a suelo saudí.

Aún quedan temas por resolver, pues según algunos reportes, la venta de boletos de cara a la próxima edición de WrestleMania (42), la venta de boletos es bastante menor a lo que se esperaba, es por ello que WWE ha tenido que actuar poniendo a sus luchadores más queridos en el plano estelar, tal como han hecho con Roman Reigns vs CM Punk o de manera más reciente Randy Orton vs Cody Rhodes.

