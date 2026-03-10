Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Aficionado mexicano protagoniza pelea tras derrota del Tricolor en Clásico Mundial de Béisbol

México perdió en el Clásico Mundial de Beisbol | MEXSPORT/Captura de pantalla
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 23:48 - 09 marzo 2026
En un video que circula en redes sociales se puede observar el momento en que ocurrió todo en Daikin Park

La derrota de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol quedó en segundo plano luego de que se viralizara un video de violencia entre aficionados en las gradas del Daikin Park. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y generaron críticas por el comportamiento de algunos seguidores durante el partido.

En el video se observa un conato de bronca entre un aficionado mexicano y uno con la playera de Estados Unidos, situación que rápidamente llamó la atención entre los presentes en el estadio. De acuerdo con versiones difundidas en redes, el altercado habría comenzado tras provocaciones entre ambos seguidores.

Durante la grabación se aprecia al aficionado mexicano, quien portaba una camiseta de la Selección Mexicana de futbol, lanzar varios golpes contra el seguidor estadounidense mientras otras personas intentan intervenir para detener la pelea.

Alejandro Kirk en la derrota de México ante Estados Unidos | MEXSPORT

Video de pelea entre aficionados en el México vs Estados Unidos se vuelve viral

El incidente ocurrió tras el juego del Clásico Mundial de Béisbol, uno de los encuentros más esperados del torneo. Las imágenes del enfrentamiento se difundieron rápidamente en distintas plataformas, provocando reacciones entre aficionados que condenaron los actos de violencia dentro del estadio.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si las autoridades del inmueble o la organización del torneo tomaron medidas tras el incidente.

México cayó ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol

En lo deportivo, México perdió 5-3 ante Estados Unidos, resultado que complica el panorama del equipo mexicano en el torneo. El encuentro se definió en gran parte durante la tercera entrada, cuando el conjunto estadounidense armó un rally de cinco carreras.

A pesar de la desventaja, la novena dirigida por Benjamín Gil reaccionó en la recta final del partido. El equipo logró acercarse en la pizarra gracias a un par de cuadrangulares de Jarren Durán y una carrera impulsada por Jonathan Aranda.

Jarren Durán en el duelo ante Estados Unidos | AP
