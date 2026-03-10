Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Se oscurecerá México? La verdad sobre el próximo eclipse solar

El próximo eclipse solar será visible en distintas partes del mundo, aunque en México se observará de forma parcial./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:19 - 09 marzo 2026
En territorio mexicano podrá observarse como eclipse parcial dependiendo de la región

El 12 de agosto de 2026 se registrará un eclipse solar total, uno de los fenómenos astronómicos más llamativos que pueden observarse desde la Tierra. Este evento ocurre cuando la Luna se coloca entre el Sol y el planeta, provocando que la luz solar quede bloqueada de manera temporal.

Sin embargo, aunque el fenómeno será total en algunas regiones del mundo, México no quedará completamente a oscuras durante este evento. De acuerdo con información astronómica disponible, el eclipse no se observará como total en territorio mexicano, sino como un eclipse parcial.

El fenómeno astronómico generará interés entre aficionados y expertos en astronomía./ Pixabay

Durante un eclipse parcial, la Luna cubre solo una parte del disco solar, lo que provoca que el Sol se vea parcialmente oculto desde la Tierra. La intensidad del fenómeno puede variar dependiendo de la ubicación geográfica desde donde se observe.

Este tipo de eventos genera gran interés entre científicos y aficionados a la astronomía, ya que permite estudiar distintos aspectos del comportamiento solar y observar cambios temporales en la iluminación del cielo.

¿Se oscurecerá México durante el eclipse solar del 12 de agosto de 2026?

Aunque el eclipse será total en ciertas zonas del planeta, en México el fenómeno no provocará oscuridad total. En cambio, el país experimentará una cobertura parcial del Sol, por lo que la luz del día disminuirá ligeramente durante el momento máximo del evento.

La magnitud del eclipse dependerá de la región desde donde se observe, ya que la posición de la Luna y la trayectoria de su sombra determinan qué zonas del planeta experimentan la totalidad o solo una fase parcial.

La intensidad del eclipse dependerá de la ubicación desde donde se observe./ Pixabay

¿Cómo observar el eclipse solar de forma segura?

Los especialistas recomiendan no mirar directamente al Sol sin protección, ya que hacerlo puede provocar daños graves en la vista. Para observar un eclipse solar de forma segura es necesario utilizar lentes certificados para eclipses o filtros solares especiales.

Otra opción es recurrir a métodos de observación indirecta, como proyectar la imagen del Sol sobre una superficie mediante dispositivos diseñados para este tipo de fenómenos.

En México, el eclipse solar se percibirá como una cobertura parcial del Sol./ Pixabay

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será uno de los eventos astronómicos más relevantes de ese año. Aunque en México no se verá como un eclipse total, sí representará una oportunidad para que miles de personas observen un fenómeno natural que ocurre pocas veces en una misma región.

Durante un eclipse solar, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando parte de su luz./ Pixabay
