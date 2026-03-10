Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Así luce Miguel Gallego, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, a sus 19 años

Aracely Arámbula ha procurado mantener a sus hijos alejados de la exposición mediática.
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:44 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Miguel es el primogénito del cantante y la actriz, quienes mantuvieron una relación en la década de los 2000

El hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, Miguel Gallego, volvió a generar conversación en redes sociales luego de que el programa de televisión Ventaneando mostrara imágenes recientes en las que se observa cómo luce actualmente el joven, quien ya tiene 19 años. Las imágenes despertaron curiosidad entre seguidores del cantante y de la actriz, ya que durante años su vida se ha mantenido alejada de la exposición pública.

El primogénito del cantante y la actriz nació en 2007, durante la relación que ambos artistas mantuvieron en aquella época. Aunque sus padres son figuras ampliamente reconocidas en la música y la televisión, su vida se ha mantenido en gran medida fuera del foco mediático.

El joven ha crecido lejos de los reflectores pese a la fama de sus padres./ RS

Durante años, Aracely Arámbula ha explicado que su decisión ha sido mantener a sus hijos alejados de la exposición pública para permitirles crecer con mayor privacidad. Por esta razón, son pocas las ocasiones en las que se conocen imágenes o detalles sobre ellos.

Sin embargo, recientemente comenzaron a circular en redes sociales fotografías y videos en los que se observa al joven, lo que despertó curiosidad entre los seguidores de sus famosos padres.

¿Quién es Miguel Gallego, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Miguel Gallego es el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula. La pareja mantuvo una relación a mediados de la década de los 2000 y durante ese tiempo nacieron sus dos hijos.

Desde pequeño, Miguel ha permanecido fuera del mundo del espectáculo, ya que su madre ha procurado mantenerlo alejado de los reflectores y de la vida pública.

Miguel Gallego es el primogénito de la relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula./ Ventaneando

¿Cómo luce actualmente el hijo mayor de Luis Miguel?

Las imágenes recientes que circulan en internet muestran a Miguel Gallego ya como un joven adulto. El interés por su apariencia ha crecido debido a la curiosidad que existe alrededor de la familia del cantante.

A pesar de la atención mediática que genera su apellido, el hijo mayor de Luis Miguel ha mantenido un perfil discreto, sin presencia constante en redes sociales ni apariciones públicas frecuentes.

El hijo mayor del “Sol de México” mantiene un perfil discreto y fuera de la vida pública./ Hola

El interés del público en torno a Miguel Gallego se debe principalmente al reconocimiento internacional de sus padres, lo que ha provocado que cada nueva imagen del joven genere comentarios entre seguidores del espectáculo y de la música latina.

Últimos videos
Lo Último
00:01 Portada RÉCORD 10 de marzo de 2026
23:58 Galatasaray vs Liverpool: ¿Cuándo y dónde ver el duelo de Ida de Octavos de Final de Champions League?
23:48 Aficionado mexicano protagoniza pelea tras derrota del Tricolor en Clásico Mundial de Béisbol
23:36 James Rodríguez confirma cuándo debutará en la MLS, enfrentará a un viejo conocido
22:48 ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
22:44 Así luce Miguel Gallego, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, a sus 19 años
22:19 ¿Se oscurecerá México? La verdad sobre el próximo eclipse solar
22:13 Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
22:06 Han pasado 84 años... The Judgment Day al fin expulsa a Finn Bálor de la agrupación
21:57 Pep Guardiola buscará revertir su tendencia negativa ante Real Madrid con Manchester City
Tendencia
1
Futbol André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union
2
Futbol Monterrey vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf?
3
Contra Así luce Miguel Gallego, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, a sus 19 años
4
Contra VIDEO: Derrumbe en San Antonio Abad: así quedó edificio que colapsó
5
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
6
Futbol Nacional ¿A quién quitas? Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, candidato a ser llamado a Selección Mexicana
Te recomendamos
Portada RÉCORD 10 de marzo de 2026
Portada del día
10/03/2026
Portada RÉCORD 10 de marzo de 2026
Galatasaray vs Liverpool: ¿Cuándo y dónde ver el duelo de Ida de Octavos de Final de Champions League?
Futbol
09/03/2026
Galatasaray vs Liverpool: ¿Cuándo y dónde ver el duelo de Ida de Octavos de Final de Champions League?
Aficionado mexicano protagoniza pelea tras derrota del Tricolor en Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
09/03/2026
Aficionado mexicano protagoniza pelea tras derrota del Tricolor en Clásico Mundial de Béisbol
James Rodríguez confirma cuándo debutará en la MLS, enfrentará a un viejo conocido
Futbol
09/03/2026
James Rodríguez confirma cuándo debutará en la MLS, enfrentará a un viejo conocido
Jared Serna y Jonathan Aranda en el partido contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT
Beisbol
09/03/2026
¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
Así luce Miguel Gallego, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, a sus 19 años
Contra
09/03/2026
Así luce Miguel Gallego, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, a sus 19 años