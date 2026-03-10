Así luce Miguel Gallego, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, a sus 19 años

El hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, Miguel Gallego, volvió a generar conversación en redes sociales luego de que el programa de televisión Ventaneando mostrara imágenes recientes en las que se observa cómo luce actualmente el joven, quien ya tiene 19 años. Las imágenes despertaron curiosidad entre seguidores del cantante y de la actriz, ya que durante años su vida se ha mantenido alejada de la exposición pública.

El primogénito del cantante y la actriz nació en 2007, durante la relación que ambos artistas mantuvieron en aquella época. Aunque sus padres son figuras ampliamente reconocidas en la música y la televisión, su vida se ha mantenido en gran medida fuera del foco mediático.

El joven ha crecido lejos de los reflectores pese a la fama de sus padres./ RS

Durante años, Aracely Arámbula ha explicado que su decisión ha sido mantener a sus hijos alejados de la exposición pública para permitirles crecer con mayor privacidad. Por esta razón, son pocas las ocasiones en las que se conocen imágenes o detalles sobre ellos.

Sin embargo, recientemente comenzaron a circular en redes sociales fotografías y videos en los que se observa al joven, lo que despertó curiosidad entre los seguidores de sus famosos padres.

¿Quién es Miguel Gallego, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Miguel Gallego es el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula. La pareja mantuvo una relación a mediados de la década de los 2000 y durante ese tiempo nacieron sus dos hijos.

Desde pequeño, Miguel ha permanecido fuera del mundo del espectáculo, ya que su madre ha procurado mantenerlo alejado de los reflectores y de la vida pública.

Miguel Gallego es el primogénito de la relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula./ Ventaneando

¿Cómo luce actualmente el hijo mayor de Luis Miguel?

Las imágenes recientes que circulan en internet muestran a Miguel Gallego ya como un joven adulto. El interés por su apariencia ha crecido debido a la curiosidad que existe alrededor de la familia del cantante.

A pesar de la atención mediática que genera su apellido, el hijo mayor de Luis Miguel ha mantenido un perfil discreto, sin presencia constante en redes sociales ni apariciones públicas frecuentes.

El hijo mayor del “Sol de México” mantiene un perfil discreto y fuera de la vida pública./ Hola