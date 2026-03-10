VIDEO: Derrumbe en San Antonio Abad: así quedó edificio que colapsó

El colapso de un edificio en proceso de demolición provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia la tarde del lunes 9 de marzo de 2026 en la Ciudad de México. El incidente ocurrió en la zona de San Antonio Abad, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, en las inmediaciones de la estación del Metro que lleva el mismo nombre.

De acuerdo con los reportes iniciales, la estructura del inmueble cedió durante trabajos de demolición, lo que provocó el derrumbe parcial del edificio y la caída de materiales en la zona. Tras el reporte del incidente, autoridades capitalinas activaron un operativo de emergencia para atender la situación.

Equipos de emergencia acudieron al lugar tras el derrumbe ocurrido cerca de la estación San Antonio Abad del Metro./ X

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil y otros servicios de emergencia acudieron al lugar para evaluar los daños, retirar escombros y verificar si había personas afectadas por el colapso.

La zona fue acordonada por personal de seguridad y rescate para evitar el paso de peatones y vehículos, mientras los equipos especializados realizaban las maniobras correspondientes en el área afectada.

Así se ve desde las alturas el edificio en demolición que se derrumbó esta tarde en la calzada San Antonio Abad, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/ZwXdaPMNbZ — NMás (@nmas) March 9, 2026

¿Cómo quedó el edificio tras el colapso en San Antonio Abad?

Tras el derrumbe, imágenes y videos difundidos muestran el estado en que quedó el inmueble, con gran parte de la estructura reducida a escombros. En el sitio se observan restos de materiales de construcción, estructuras metálicas y fragmentos del edificio colapsado.

Imágenes del lugar muestran cómo quedó el inmueble tras el colapso de la estructura./ X:@LupitaJuarezH

El material visual que comenzó a circular en redes sociales también muestra la presencia de equipos de rescate trabajando en el área, mientras se llevan a cabo labores para revisar el lugar y descartar riesgos adicionales.

¿Qué se sabe del derrumbe del edificio en la alcaldía Cuauhtémoc?

El inmueble donde ocurrió el colapso se encontraba en proceso de demolición, lo que forma parte de las primeras líneas de investigación sobre las causas del derrumbe. Las autoridades capitalinas comenzaron a revisar las condiciones del sitio para determinar cómo ocurrió el incidente.

Mientras continúan las evaluaciones y las labores de seguridad en la zona, el área permanece bajo supervisión de los equipos de emergencia. Se espera que las autoridades proporcionen información oficial adicional conforme avancen las investigaciones sobre el colapso del edificio en San Antonio Abad.