Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡De otro planeta! Jersey de Gignac del Clásico Regio llega a precios estratosféricos

Tigres celebra con André-Pierre Gignac la victoria en el Clásico Regio de la Liga MX I MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 19:12 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El histórico jugador de Tigres se vistió de héroe en el último juego ante Rayados

El Clásico Regio 142 sigue dando de qué hablar días después de disputarse. Además del gol que definió el partido entre Tigres y Rayados de Monterrey, ahora el protagonista es el jersey utilizado por André-Pierre Gignac, el cual se encuentra en subasta y ya apunta a convertirse en uno de los más caros en la historia del futbol mexicano.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, la camiseta utilizada por el delantero francés en el partido ya alcanzó 2,950 euros (más de 60 mil pesos mexicanos) en su primer día de subasta dentro de la plataforma MatchWornShirt. Además, todavía restan varios días para que finalice la puja, por lo que el precio podría aumentar considerablemente.

La prenda cobra especial valor por el contexto en el que fue utilizada: el Clásico Regio 142, un duelo que volvió a confirmar el peso histórico de Gignac dentro de esta rivalidad entre Tigres y Monterrey.

La camiseta de André-Pierre Gignac | Captura de pantalla

La actuación de Gignac en el Clásico Regio 142

El delantero francés comenzó el partido desde el banquillo, pero ingresó en la recta final del encuentro. Su impacto fue inmediato, ya que marcó el gol del triunfo al minuto 90, dándole la victoria a Tigres por 1-0 sobre Rayados en el Estadio Universitario.

Gignac entró al campo en los últimos minutos del encuentro y rápidamente se convirtió en el jugador más determinante del partido. Con ese tanto, el atacante francés volvió a demostrar por qué es considerado uno de los futbolistas más decisivos en la historia de los Clásicos Regios.

Gracias a ese gol, Gignac amplió su récord como el máximo goleador histórico del Clásico Regio, consolidando aún más su legado dentro de Tigres y en el futbol mexicano.

Nahuel Guzmán en festejo de gol con André-Pierre Gignac ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Por qué el jersey de Gignac podría ser histórico?

La importancia del jersey no solo radica en la anotación, sino en el simbolismo del momento. Para muchos aficionados, el Clásico Regio 142 podría haber sido uno de los últimos derbis de Gignac, ya que el delantero francés se encuentra en la etapa final de su carrera.

El partido fue muy cerrado durante gran parte de los 90 minutos, con pocas oportunidades claras para ambos equipos. Sin embargo, cuando el empate parecía inevitable, Gignac apareció en el momento decisivo para definir el clásico, desatando la celebración de los aficionados universitarios.

André-Pierre Gignac, de Tigres, dio la victoria en el Clásico Regio | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
20:44 Problemas de visa podrían dejar a Mount Pleasant sin jugadores ante LA Galaxy
20:33 Lazio derrota a Sassuolo en duelo de media tabla en la Serie A
20:19 Topos de México podrían ingresar a edificio colapsado en San Antonio Abad
20:06 Tatis se luce con grand slam y Dominicana avanza a cuartos con paliza 10-1 ante Israel
20:05 WrestleMania 42: La historia entre Randy Orton y Cody Rhodes en WWE
19:58 México interviene para asegurar la llegada de la selección de Iraq a Monterrey
19:50 UNAM entrega título póstumo a Berenice Giles, fotoperiodista de la FES Aragón
19:43 Bolivia anuncia su lista de 28 jugadores para el repechaje mundialista
19:38 Toro Fernández considera una obligación para Cruz Azul ganar la Concachampions
19:18 Enrique Borja a la Selección Mexicana: "Rómpanse la ma... en la cancha"
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
Mount Pleasant afronta problemas con visa estadounidense | X @TheChampions
Futbol
09/03/2026
Problemas de visa podrían dejar a Mount Pleasant sin jugadores ante LA Galaxy
Lazio derrota a Sassuolo en duelo de media tabla en la Serie A
Futbol
09/03/2026
Lazio derrota a Sassuolo en duelo de media tabla en la Serie A
Topos de México podrían ingresar a edificio colapsado en San Antonio Abad
Contra
09/03/2026
Topos de México podrían ingresar a edificio colapsado en San Antonio Abad
Tatis se luce con grand slam y Dominicana avanza a cuartos con paliza 10-1 ante Israel
Beisbol
09/03/2026
Tatis se luce con grand slam y Dominicana avanza a cuartos con paliza 10-1 ante Israel
WrestleMania 42: La historia entre Randy Orton y Cody Rhodes en WWE
Lucha
09/03/2026
WrestleMania 42: La historia entre Randy Orton y Cody Rhodes en WWE
Cuerpo técnico de Iraq durante la Copa Árabe en 2025 | GROSBY GROUP
Futbol
09/03/2026
México interviene para asegurar la llegada de la selección de Iraq a Monterrey