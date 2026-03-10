¡De otro planeta! Jersey de Gignac del Clásico Regio llega a precios estratosféricos

El Clásico Regio 142 sigue dando de qué hablar días después de disputarse. Además del gol que definió el partido entre Tigres y Rayados de Monterrey, ahora el protagonista es el jersey utilizado por André-Pierre Gignac, el cual se encuentra en subasta y ya apunta a convertirse en uno de los más caros en la historia del futbol mexicano.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, la camiseta utilizada por el delantero francés en el partido ya alcanzó 2,950 euros (más de 60 mil pesos mexicanos) en su primer día de subasta dentro de la plataforma MatchWornShirt. Además, todavía restan varios días para que finalice la puja, por lo que el precio podría aumentar considerablemente.

La prenda cobra especial valor por el contexto en el que fue utilizada: el Clásico Regio 142, un duelo que volvió a confirmar el peso histórico de Gignac dentro de esta rivalidad entre Tigres y Monterrey.

La camiseta de André-Pierre Gignac | Captura de pantalla

La actuación de Gignac en el Clásico Regio 142

El delantero francés comenzó el partido desde el banquillo, pero ingresó en la recta final del encuentro. Su impacto fue inmediato, ya que marcó el gol del triunfo al minuto 90, dándole la victoria a Tigres por 1-0 sobre Rayados en el Estadio Universitario.

Gignac entró al campo en los últimos minutos del encuentro y rápidamente se convirtió en el jugador más determinante del partido. Con ese tanto, el atacante francés volvió a demostrar por qué es considerado uno de los futbolistas más decisivos en la historia de los Clásicos Regios.

Gracias a ese gol, Gignac amplió su récord como el máximo goleador histórico del Clásico Regio, consolidando aún más su legado dentro de Tigres y en el futbol mexicano.

Nahuel Guzmán en festejo de gol con André-Pierre Gignac ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Por qué el jersey de Gignac podría ser histórico?

La importancia del jersey no solo radica en la anotación, sino en el simbolismo del momento. Para muchos aficionados, el Clásico Regio 142 podría haber sido uno de los últimos derbis de Gignac, ya que el delantero francés se encuentra en la etapa final de su carrera.

El partido fue muy cerrado durante gran parte de los 90 minutos, con pocas oportunidades claras para ambos equipos. Sin embargo, cuando el empate parecía inevitable, Gignac apareció en el momento decisivo para definir el clásico, desatando la celebración de los aficionados universitarios.