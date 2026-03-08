¡Llevadita! Esposa de Ángel Correa se burla de Rayados tras victoria de Tigres en el Clásico Regio

André-Pierre Gignac volvió a aparecer en el momento más importante para Tigres. El delantero francés se convirtió una vez más en el héroe del Clásico Regio al marcar el gol que le dio la victoria a los felinos frente a Rayados de Monterrey, reafirmando su estatus como uno de los grandes ídolos en la historia del club.

El atacante que llegó desde el sur de Francia ha construido una relación especial con la afición de la UANL, y cada vez que aparece en los duelos ante Monterrey deja momentos que quedan marcados en la rivalidad. En esta ocasión no fue la excepción, pues su gol terminó inclinando el partido a favor de Tigres.

La victoria felina también provocó una ola de reacciones en redes sociales. Como es habitual tras un Clásico Regio, las burlas y comentarios entre aficionados no se hicieron esperar, especialmente dirigidos hacia los seguidores de Rayados.

Tigres celebra con André-Pierre Gignac la victoria en el Clásico Regio de la Liga MX I MEXSPORT

La esposa de Ángel Correa se suma a las burlas contra Rayados

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Sabrina Di Marzo, esposa del futbolista de Tigres, Ángel Correa. La argentina compartió una historia en Instagram desde el Estadio Universitario tras el triunfo auriazul.

El mensaje que acompañó su publicación generó conversación entre los aficionados. En la imagen escribió: “un minuto de silencio, para los Rayados que están muertos”, frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Sabrina Di Marzo y su burla hacía Rayados de Monterrey | Captura de pantalla: IG: @sabridimarzo

¿Qué reacciones provocó el mensaje de Sabrina Di Marzo?

La publicación no pasó desapercibida entre los usuarios. Mientras algunos seguidores de Tigres celebraron la burla y la tomaron como parte del folclore del Clásico Regio, otros aficionados consideraron excesivo el comentario.

Entre las respuestas también aparecieron críticas hacia la pareja de Correa. Algunos usuarios recordaron el penal que el futbolista falló en la Final del Apertura 2025 ante Toluca, un momento que marcó aquella serie por el título.