¿Burla contra Canales? Tigres lanza polémica publicación en redes

Uno de los juegos más llamativos en el calendario la Liga MX llegó en la Jornada 10 del Clausura 2026, en el enfrentamiento entre los Tigres y los Rayados de Rayados de Monterrey, mismo que terminó en una victoria para la UANL gracias a un tanto de André-Pierre Gignac, situación que no pasó desapercibida.

Gignac y Guido Pizarro de Tigres tras ganarle a Monterrey en Liga MX I IMAGO7

¿Tigres se mofa de Monterrey?

Luego de que Gignac se llevó los reflectores al entrar de cambio y anotar el tanto de la victoria, la cuenta oficial de los Tigres publicó una foto donde se ve al astro francés celebrando con la grada del Volcán. Sin embargo, en la foto también se aprecia a Sergio Canales con la mirada al suelo tras la anotación.

La acción de la cuenta de los Tigres causó controversia ya que varios fanáticos de Monterrey aseguraron que fue una burla directa al dorsal ‘10’ de la ‘Pandilla’. Por su parte, la afición de la ‘U’ de Nuevo Léon celebró esta publicación.

André-Pierre Gignac, de Tigres, dio la victoria en el Clásico Regio | IMAGO7

Paternidad felina

El equipo de Tigres consolidó su cuarta victoria en los últimos 10 juegos ante Rayados, recalcando su autoridad ante el máximo rival y dejando en claro quien manda en la sultana del norte.

Además de su histórica victoria, los ‘Libres y Lokos’ también reafirmaron su buen paso en el Clausura 2026, ya que al sumar tres puntos más, el cuadro dirigido por Guido Pizarro se colocó en la sexta posición con un total de cinco victorias, un empates cuatro derrotas, dejando un total de 16 unidades.

Monterrey retirándose del Volcán tras caer ante Tigres I MEXSPORT

La otra cara de la moneda es la Pandilla, la cual no logra levantar el vuelo en el campeonato y volvieron a sumar una derrota más. En el actual torneo el equipo de Monterrey suma cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, dejando un total de 13 puntos y dejando al equipo en la novena posición.

Tras el Clásico Regio, ambos equipos pondrán la mira en la CONCACAF Champions Cup para la Ida de los Octavos de Final; Tigres viajará a Cincinnati, mientras que Monterrey recibirá en el Gigante de Acero a la Máquina de Cruz Azul.