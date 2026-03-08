Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Y esto? Gignac es captado usando un artefacto ‘misterioso’ en su muñeca

La pasión de volvió a desbordar en el choque entre Tigres y Rayados
Aldo Martínez
Aldo Martínez 10:52 - 08 marzo 2026
El delantero de los Tigres portó aparentemente un reloj durante el Clásico Regio

Una nueva edición del Clásico Regio entre los Tigres y los Rayados de Monterrey se llevó a  cabo, teniendo como resultado la victoria por la mínima para los felinos de la mano de su histórico goleador, André-Pierre Gignac. Sin embargo, un detalle en el festejo de gol acaparó la atención de las cámaras.

André-Pierre Gignac, de Tigres, dio la victoria en el Clásico Regio | IMAGO7

¿Qué pasó durante el festejo de Gignac?

A través de las redes sociales se compartió una imagen del atraso francés,e n ella se puede apreciar que el jugador porta una especie de reloj en la muñeca derecha, artefacto que no está permitido por las reglas de la FIFA.

Pese a las molestia y reclamos de algunos seguidores de Rayados, todo parece indicar que lo que en realidad llevaba André-Pierre es un medidor de rendimiento, mismos que son usados con regularidades en el futbol y que por lo general son tapados con cinta o van en otra zona del cuerpo.

Gignac y Guido Pizarro de Tigres tras ganarle a Monterrey en Liga MX I IMAGO7

Siempre el ‘10’

En el duelo correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, los dos equipos más importantes de la zona norte del país se enfrentaron en un apretado y complicado duelo, el cual pudo ser para cualquiera, pero la experiencia y definición sentenciaron el asunto.

En el momento donde el equipo de Monterrey mostraba su mejor manejo de la pelota hubo un cambio que dictaminó el rumbo del partido, pues a los 80 minutos, Guido Pizarro tomó la decisión de cambiar a Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre para darle minutos a Gignac. 

André-Pierre Gignac tras anotar gol con Tigres I IMAGO7

Al francés solo l bastaron 10 minutos ya que al minuto 90 en el cierre del partido, una balón a profundidad por parte de Joaquim dejó solo a Gignac contra Luis Cárdenas y Daniel Aceves, mismo que superó con un disparo de pierna derecha para poner el 1-0 definitivo y que hizo estallar la cancha del Volcán Universitario. 

Con este resultado el equipo de Tigres logró escalar hasta la sexta posición del campeonato mexicano. Por su parte Gignac marcó su gol 221, reafirmando así como el máximo referente en el ataque de la historia felina

Gignac celebrando su gol con Tigres I IMAGO7
