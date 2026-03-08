Enner Valencia y Luis Quiñones casi se van a los golpes tras victoria de Pachuca

La victoria de Pachuca sobre el Puebla en el torneo Liga MX Clausura 2026 estuvo marcada por un momento de tensión que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Un video difundido tras el encuentro mostró una fuerte discusión entre los delanteros Enner Valencia y Luis Quiñones, quienes protagonizaron un intercambio de reclamos al finalizar el partido.

El incidente ocurrió en el Estadio Hidalgo, escenario donde los Tuzos lograron imponerse 2-1 para sumar tres puntos importantes en la competencia. A pesar del resultado favorable, el ambiente posterior al encuentro se vio alterado por la confrontación entre dos de los futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel hidalguense.

Luis Quiñones y Enner Valencia en conato de bronca con Pachuca I CAPTURA DE PANTALLA

Video muestra el momento de tensión entre los jugadores

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales captaron el momento exacto en el que Valencia y Quiñones se encararon. Ambos atacantes intercambiaron palabras en tono elevado y con gestos de evidente molestia, lo que generó sorpresa entre aficionados y seguidores del club.

Bronca entre jugadores de Pachuca tras juego vs Puebla en Liga MX I CAPTURA DE PANTALLA

Durante varios segundos, los futbolistas permanecieron frente a frente mientras se lanzaban reclamos. La discusión fue subiendo de intensidad hasta que algunos de sus compañeros intervinieron para separarlos y evitar que la situación escalara a un conflicto mayor dentro del terreno de juego.

El episodio llamó la atención debido a que ocurrió inmediatamente después de una victoria para Pachuca. En circunstancias normales, el triunfo ante Puebla habría representado una jornada positiva para el equipo dentro del torneo mexicano.

Alguien que me diga porque Quiñones y Valencia se estaban peleando 😟 pic.twitter.com/MWdkTI09vD — 𝐓𝐮𝐳𝐨𝐬 𝐈𝐧𝐟 🐹 (@TuzosInf) March 8, 2026

Pachuca guarda silencio tras el incidente

El equipo dirigido por Esteban Solari logró mantenerse en los primeros puestos de la clasificación gracias al resultado obtenido en casa. Sin embargo, el altercado entre dos de sus atacantes terminó robándose parte de los reflectores tras el silbatazo final.

Gol de Enner Valencia con Pachuca en Liga MX I IMAGO7

En el material difundido se observa a Valencia y Quiñones intercambiando reclamos con evidente molestia, incluso acercándose de forma desafiante en lo que parecía un momento que pudo pasar de las palabras a un contacto físico.

Hasta el momento, ni el club ni los futbolistas involucrados han ofrecido una postura oficial sobre lo ocurrido. Tampoco se ha dado a conocer el motivo que originó el desacuerdo entre ambos jugadores tras el triunfo de Pachuca en la Liga MX.