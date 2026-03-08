¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío

Guadalajara y toda la Perla Tapatía se pintó de rojiblanco tras la victoria de las Chivas sobre el Atlas. El Rebaño Sagrado vino de atrás y se quedó con el Clásico Tapatío, con goles de Ángel Sepúlveda y Armando 'Hormiga' González, este último con noticias desde Alemania.

De acuerdo a información de Fox Sports México, el delantero del Guadalajara se convirtió en un supuesto deseo por parte de la directiva del Borussia Dortmund, de la Bundesliga. En la misma tónica, el conjunto del estado federado de Renania del Norte siguió las acciones de Hormiga en el Clásico Tapatío.

Armando 'Hormiga' González en festejo de gol ante Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Algún otro equipo interesado en Armando González?

Además del supuesto interés del Borussia Dortmund por parte del ariete del Rebaño Sagrado, el Barcelona es otra de las posibles novias del jugador de las Chivas. El club blaugrana buscará un reemplazo natural ante una -casi- inminente salida de Robert Lewandowski de Cataluña.

Pese a que el nombre de Armando González aún no es muy poderoso, su bajo valor en el mercado lo hace uno de los delanteros más solicitados en el mercado nacional e internacional. El joven ariete de las Chivas está tasado en aproximadamente siete millones de dólares, según la plataforma Transfermarkt.

Armando González y Edgar Zaldivar disputando un balón en el Clásico Tapatío del Clausura 2026 | IMAGO7

El Mundial 2026 y lo que queda del Clausura 2026: fechas clave para Hormiga González

Chivas volvió a la senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas, lo que los colocó de nueva cuenta como un favorito a competir en el Clausura 2026. El conjunto de Gabriel Milito encontró en Armando González un delantero confiable y con grandes movimientos sin balón, lo que captó la atención de Europa.

Es por eso que, el conjunto alemán, seguirá de cerca las acciones de Hormiga en lo que resta del semestre, para tomar una decisión después del verano. Otro de los puntos de inflexión del mexicano será el Mundial 2026, en el cual busca ser uno de los seleccionados a la lista final.

De momento, Armando González es el segundo máximo anotador del Clausura 2026, con seis tantos a favor. El delantero de las Chivas está detrás de Joao Pedro, el ariete italobrasileño del Atlético San Luis, que cuenta con nueve goles en el presente semestre de Liga MX.