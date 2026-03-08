Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas

Aficionados rojinegros aventaron piedras y cervezas al camión del Guadalajara en su llegada al Jalisco
Jorge Armando Hernández 00:15 - 08 marzo 2026
Durante la llegada de Guadalajara al Estadio Jalisco, los botellazos, insultos y agresiones no se hicieron esperar

La llegada de Chivas al Estadio Jalisco no fue la mejor y más cálida. Y es que el camión que transporta al equipo fue atacado con piedras, cervezas y otros objetos por parte de la afición del Atlas.

Problemas post partido en el Clásico Tapatío | MexSport

¿Qué pasó entre la afición del Atlas y Chivas?

RÉCORD pudo captar a un grupo de aficionados, en su mayoría con playeras de Atlas, agrediendo al transporte del conjunto rojiblanco previo al duelo por el orgullo de la Perla de Occidente.

Los aficionados del Atlas lanzaron insultos, improperios y aventaron piedras, cervezas, vasos de vidrio que causaron daños importante en el camión.

Otro hecho que se suma a los actos violentos en el futbol mexicano incluyendo un altercado en las gradas del Estadio del Volcán durante el Clásico Regio.

Ángel Sepúlveda, el héroe de Chivas | MEXSPORT

¿Cómo quedó el Clásico Tapatío?

Chivas se impuso a Atlas con resultado de 2-1 y regresó a la senda del triunfo tras dos partidos perdidos, además de que no jugó la Jornada 9 en la semana debido al partido de leyendas entre Barcelona y Real Madrid que se celebró en el Estadio Akron.

Daniel Aguirre peleando el balón con Aldo Rocha | MexSport
