Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

George Russell, tras ganar el Gran Premio de Australia: "Al principio fue una batalla infernal"

Primera carrera del año, primeras sorpresas y así le fue al mexicano Checo Pérez, ahora con Cadillac
Axel Fernández
Axel Fernández 00:01 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

George Russell comenzó la temporada de Fórmula 1 de la mejor manera posible, al triunfar en el Gran Premio de Australia en Melbourne.

Tras la carrera, el piloto de Mercedes describió su batalla inicial con Charles Leclerc y Lewis Hamilton como "infernal". En las primeras vueltas, antes de las paradas en boxes, hubo varios intercambios de posiciones entre Leclerc y Russell, con una sorprendente ventaja para el piloto de Ferrari.

George Russell y Charles Leclerc en los primeros momentos de la carrera | AP

¿Qué dijo George Russell tras el GP de Australia?

"¡Me siento increíble! Al principio fue una batalla infernal. Sabíamos que sería un desafío. Me puse en la parrilla y vi que mi batería estaba vacía, hice una mala salida y luego tuve varias batallas reñidas con Charles, así que estoy contento de haber llegado a la meta", indicó el británico tras la primera parada de la F1 en este 2026.

Muchas gracias a todo el equipo, porque hacía mucho tiempo que esperábamos tener un coche así, no podíamos haber empezado la temporada de mejor manera
George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc en el primer podio de la temporada en el Gran Premio de Australia | AP

¿Cómo fue la primera carrera de 2026?

George Russell mostró un ritmo impresionante a bordo de su W17 en el Gran Premio de Australia, por lo que después de ser el poleman, terminó por llevarse los máximos honores en el Circuito de Albert Park.

El comienzo de la carrera fue prometedor, pues el piloto británico perdió la pole position contra el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc. Las primeras 10 vueltas en la pista de Melbourne fueron una lucha incesante en la cima entre el piloto de las Flechas Plateadas y el del Cavallino Rampante, pero fue Russell quien logró quedarse con la punta en el momento importante.

George Russell ganó el GP de Australia 2026 | AP

Los rojos volvieron a ser víctimas de sus propias estrategias, pues después de ese gran comienzo, dos entradas tardías a los pits terminaron por condenar sus aspiraciones.

Mercedes aprovechó los errores de Ferrari y terminaron por colocar a Russell y a Kimi Antonelli en el primer 1-2 de la temporada.

Últimos videos
Lo Último
01:59 Checo Pérez ve como un triunfo terminar la primera carrera de Cadillac en la F1
01:29 ¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
01:22 Portada RÉCORD 08 de marzo de 2026
00:52 Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
00:35 A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
00:32 Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
00:31 "Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
00:15 ¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
00:10 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
00:08 Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia | AP
Fórmula 1
08/03/2026
Checo Pérez ve como un triunfo terminar la primera carrera de Cadillac en la F1
¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
Futbol
08/03/2026
¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
Portada RÉCORD 08 de marzo de 2026
Portada del día
08/03/2026
Portada RÉCORD 08 de marzo de 2026
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Futbol
08/03/2026
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Brasil e Italia, previo a la Final de México 70 | MEXSPORT
Futbol
08/03/2026
A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
Fórmula 1
08/03/2026
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026