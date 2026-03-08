Verificación de edad requerida
George Russell, tras ganar el Gran Premio de Australia: "Al principio fue una batalla infernal"
George Russell comenzó la temporada de Fórmula 1 de la mejor manera posible, al triunfar en el Gran Premio de Australia en Melbourne.
Tras la carrera, el piloto de Mercedes describió su batalla inicial con Charles Leclerc y Lewis Hamilton como "infernal". En las primeras vueltas, antes de las paradas en boxes, hubo varios intercambios de posiciones entre Leclerc y Russell, con una sorprendente ventaja para el piloto de Ferrari.
¿Qué dijo George Russell tras el GP de Australia?
"¡Me siento increíble! Al principio fue una batalla infernal. Sabíamos que sería un desafío. Me puse en la parrilla y vi que mi batería estaba vacía, hice una mala salida y luego tuve varias batallas reñidas con Charles, así que estoy contento de haber llegado a la meta", indicó el británico tras la primera parada de la F1 en este 2026.
Muchas gracias a todo el equipo, porque hacía mucho tiempo que esperábamos tener un coche así, no podíamos haber empezado la temporada de mejor manera
¿Cómo fue la primera carrera de 2026?
George Russell mostró un ritmo impresionante a bordo de su W17 en el Gran Premio de Australia, por lo que después de ser el poleman, terminó por llevarse los máximos honores en el Circuito de Albert Park.
El comienzo de la carrera fue prometedor, pues el piloto británico perdió la pole position contra el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc. Las primeras 10 vueltas en la pista de Melbourne fueron una lucha incesante en la cima entre el piloto de las Flechas Plateadas y el del Cavallino Rampante, pero fue Russell quien logró quedarse con la punta en el momento importante.
Los rojos volvieron a ser víctimas de sus propias estrategias, pues después de ese gran comienzo, dos entradas tardías a los pits terminaron por condenar sus aspiraciones.
Mercedes aprovechó los errores de Ferrari y terminaron por colocar a Russell y a Kimi Antonelli en el primer 1-2 de la temporada.