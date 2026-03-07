Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento

Arrancó la décima jornada del Clausura 2026 de la Liga MX; dos partidos abrieron el telón en donde Mazatlán dio cátedra y se impuso al León en la Perla del Pacifico, mientras que Pumas se volvió a meter al top tres con triunfo sobre Necaxa.

Los universitarios rebasaron a las Chivas, que tienen dos partidos menos, para ubicarse en el tercer puesto con 19 unidades tras un triunfo clave en el Estadio Victoria ante Necaxa, con un resultado de 0-1. Tras muchos intentos y una primera parte sensacional, Guillermo Martínez fue quien rompió el cero en el último tramo del encuentro.

Ezequiel Unsain, de Necaxa, con un despeje en el duelo ante Pumas en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Guillermo Martínez fue el héroe al minuto 83, con un cabezazo preciso, un poco más adelante del manchón del penalti. El delantero mexicano volvió a responder cuando Pumas más lo necesitaba y levantó la mano para ganarse su titularidad.

¿Cómo se encuentra el top tres?

Cruz Azul, que se medirá al Atlético San Luis, se mantiene como líder sacando tres puntos más, en la Comarca Lagunera, que lo dejaron en lo más alto del Clausura 2026. Jeremy Márquez y José Paradela fueron los autores de los goles de la victoria. para alcanzar las 22 unidades.

Gabriel 'Toro' Fernández y demás jugadores de Cruz Azul, en el duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Toluca se encuentra en el segundo puesto, ahora se medirá a los Bravos de Juárez, luego de imponerse a los Pumas en un vibrante encuentro. Pumas cayó en la Jornada 9 del Clausura 2026, fecha en la que enfrentó al Bicampeón del futbol mexicano, por marcador de 3-2.

Los universitarios han encontrado el triunfo en Aguascalientes de la mano de Guillermo Martínez y con un José Caicedo que ya hace maletas apra emprender nuevo destino a la MLS y ahora bsucarán cubrir su baja por el resto del torneo.

Jugadores de Toluca festejando la remontada | MEXSPORT

Clásicos de la J10

La Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX trae platillos especiales y entre ellos el llamado Clásico Tapatío entre Atlas y el CD Guadalajara, dos equipos buscarán la victoria que va más allá del orgullo en la entidad jalisciense.