¡De último momento! Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE tras vencer a Drew McIntyre

Había mucha especulación alrededor del evento estelar de SmackDown de esta semana; Drew McIntyre se enfrentaba a Cody Rhodes, lo que sería el 4.º episodio de su airada rivalidad.

El Psicópata Escocés y la Pesadilla Americana colisionarían en la marca azul para definir el evento estelar del magno evento; todo podría pasar, hasta interferencias de viejos enemigos.

Cody, 3 veces campeón de la WWE

El inicio de la lucha fue lleno de acción de parte de ambos luchadores, demostrando lo mejor de su arsenal, tratando de llevarse el triunfo y la presea máxima de la WWE.

Cody, con sus altos vuelos y llaves de impacto, trató de llevarse la victoria por varias ocasiones en el combate, pero Drew resistía toda la ofensiva de la Pesadilla Americana; el Psicópata Escocés, por su parte, trató de hacerse con el triunfo imponiendo su fuerza y con sus estrategias como el buen rudo que es.

Drew McIntyre con el campeonato de la WWE | WWE

Era una lucha muy cerrada, pero el factor determinante fue Jacob Fatu, quien salió a interrumpir a Drew para que Cody sacara ventaja y lograra hacerse con la victoria; tras eso, la Pesadilla Americana aplicó un definitivo Cross Rhodes para ganar el encuentro y volver a ganar el campeonato de la WWE.

El reinado de McIntyre duró solo 57 días, donde logró hacer que las ventas de los SmackDowns crecieran y devolviendo la credibilidad con rivalidades interesantes a un campeonato que estaba enfriado.

Drew McIntyre conquistó el título de la WWE | TWITTER: @WWE

Maestro vs. Alumno en WrestleMania 42

Con este resultado, Cody Rhodes se enfrentará a Randy Orton en el evento central de la vitrina de los inmortales en un enfrentamiento donde la Pesadilla Americana enfrentará a su mentor que lo indujo en la WWE.

The Legacy (Cody Rhodes, Randy Orton y Ted DiBiase Jr.) | WWE

17 años desde que ellos hacían equipo en The Legacy; ambos volverán a verse las caras en el evento más grande de la lucha libre profesional.

¿Será que veremos el campeonato mundial n.º 15 de la Víbora o seguiremos viendo la consolidación de la leyenda de Cody en la WWE?