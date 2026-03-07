¡Se prendió, Zaguito! Zague no se guardó nada y respondió a Santiago Baños ante falta de compromiso

Las declaraciones del analista de Luis Roberto Alves Zague volvieron a generar debate en torno al momento que vive el CF América, durante la transmisión del CF Mazatlán vs Club León, luego de que el exdelantero respondiera con firmeza la postura del presidente del club, Santiago Baños, quien había cuestionado su postura sobre el supuesto bajón de compromiso dentro del equipo azulcrema.

Todo comenzó cuando Baños expresó públicamente que no compartía el análisis de Zague, quien había señalado una posible falta de intensidad y compromiso en algunos momentos recientes del conjunto americanista. El directivo defendió la actitud del plantel y consideró que las críticas del comentarista no reflejan la realidad interna del equipo.

Santiago Baños reconoció la importancia de Chivas para la Liga MX | IMAGO7

Zague tomó impulso con su crítica

Lejos de retractarse, Zague decidió responder de manera frontal durante una intervención mediática, donde dejó claro que sus opiniones se basan en lo que observa dentro del terreno de juego. El exgoleador fue tajante al asegurar que no tiene problema en reconocer cuando se equivoca, pero pidió que las respuestas lleguen con hechos.

“Que lo demuestren en la cancha y que me callen, no tengo ningún problema… a mí no me van a engañar”, señaló Zague, quien insistió en que el futbol siempre termina resolviendo los debates en el campo. Para el analista, las declaraciones o los discursos tienen poco valor si no se reflejan en el rendimiento del equipo durante los partidos.

Zague, Martinoli y Luis García | IMAGO7

El comentarista también recordó que en el pasado ha sido uno de los primeros en reconocer los logros del club cuando los resultados lo respaldan. Incluso destacó que celebró y aplaudió el trabajo de la directiva, el cuerpo técnico y los futbolistas cuando el América consiguió un histórico tricampeonato.

En ese sentido, Zague explicó que su postura actual no responde a una animadversión hacia la institución, sino a un análisis crítico del presente deportivo. “Se felicitó y se reconoció el gran trabajo de la directiva, del cuerpo técnico y de los futbolistas por el tricampeonato”, recordó durante su intervención.

Luis Roberto Alves Zague, leyenda del América | IMAGO7

¿El americanista más autocrótico?

Sin embargo, dejó claro que no está dispuesto a respaldar ciegamente al equipo solo por su historia o por su identificación con la institución. “Ahorita no me voy a envolver en la bandera del América y decir que están de maravilla… por el amor de Dios”, expresó, en una frase que rápidamente comenzó a circular entre aficionados y en redes sociales.