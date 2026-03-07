Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Se prendió, Zaguito! Zague no se guardó nada y respondió a Santiago Baños ante falta de compromiso

Zague se lanza contra el América l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 23:47 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El comentarista de TV Azteca aprovechó el encuentro entre Mazatlán vs León para lanzarse

Las declaraciones del analista de Luis Roberto Alves Zague volvieron a generar debate en torno al momento que vive el CF América, durante la transmisión del CF Mazatlán vs Club León, luego de que el exdelantero respondiera con firmeza la postura del presidente del club, Santiago Baños, quien había cuestionado su postura sobre el supuesto bajón de compromiso dentro del equipo azulcrema.

Todo comenzó cuando Baños expresó públicamente que no compartía el análisis de Zague, quien había señalado una posible falta de intensidad y compromiso en algunos momentos recientes del conjunto americanista. El directivo defendió la actitud del plantel y consideró que las críticas del comentarista no reflejan la realidad interna del equipo.

Santiago Baños reconoció la importancia de Chivas para la Liga MX | IMAGO7

Zague tomó impulso con su crítica  

Lejos de retractarse, Zague decidió responder de manera frontal durante una intervención mediática, donde dejó claro que sus opiniones se basan en lo que observa dentro del terreno de juego. El exgoleador fue tajante al asegurar que no tiene problema en reconocer cuando se equivoca, pero pidió que las respuestas lleguen con hechos.

“Que lo demuestren en la cancha y que me callen, no tengo ningún problema… a mí no me van a engañar”, señaló Zague, quien insistió en que el futbol siempre termina resolviendo los debates en el campo. Para el analista, las declaraciones o los discursos tienen poco valor si no se reflejan en el rendimiento del equipo durante los partidos.

Zague, Martinoli y Luis García | IMAGO7

El comentarista también recordó que en el pasado ha sido uno de los primeros en reconocer los logros del club cuando los resultados lo respaldan. Incluso destacó que celebró y aplaudió el trabajo de la directiva, el cuerpo técnico y los futbolistas cuando el América consiguió un histórico tricampeonato.

En ese sentido, Zague explicó que su postura actual no responde a una animadversión hacia la institución, sino a un análisis crítico del presente deportivo. “Se felicitó y se reconoció el gran trabajo de la directiva, del cuerpo técnico y de los futbolistas por el tricampeonato”, recordó durante su intervención.

Luis Roberto Alves Zague, leyenda del América | IMAGO7

¿El americanista más autocrótico? 

Sin embargo, dejó claro que no está dispuesto a respaldar ciegamente al equipo solo por su historia o por su identificación con la institución. “Ahorita no me voy a envolver en la bandera del América y decir que están de maravilla… por el amor de Dios”, expresó, en una frase que rápidamente comenzó a circular entre aficionados y en redes sociales.

El intercambio de posturas entre Zague y Baños refleja la presión constante que rodea al América, un club acostumbrado a vivir bajo el escrutinio mediático. Mientras el directivo defiende el trabajo del plantel, el exdelantero mantiene su postura crítica y asegura que la mejor respuesta siempre llegará desde el terreno de juego.

Últimos videos
Lo Último
00:42 Penta Zero Miedo cumple sueño de niño que vendía dulces para comprarse una figurita del luchador
00:12 Leyenda del América asegura que no hay vestidor roto en Coapa: ‘Los visité y no vi nada’
23:56 Checo Pérez, fuera en la Q1; así quedó la parrilla de salida en Australia
23:47 ¡Se prendió, Zaguito! Zague no se guardó nada y respondió a Santiago Baños ante falta de compromiso
23:27 Max Verstappen sufre duro accidente en la Q1 del Gran Premio de Australia
23:26 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
23:15 ¡Memote al rescate! Pumas vence agónicamente a Necaxa de visita
22:52 Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol
22:51 ¡De último momento! Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE tras vencer a Drew McIntyre
22:20 Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Penta Zero Miedo cumple sueño de niño que vendía dulces para comprarse una figurita del luchador
Lucha
07/03/2026
Penta Zero Miedo cumple sueño de niño que vendía dulces para comprarse una figurita del luchador
Leyenda del América asegura que no hay vestidor roto en Coapa: ‘Los visité y no vi nada’
Futbol
07/03/2026
Leyenda del América asegura que no hay vestidor roto en Coapa: ‘Los visité y no vi nada’
Checo Pérez, fuera en la Q1; así quedó la parrilla de salida en Australia
Fórmula 1
06/03/2026
Checo Pérez, fuera en la Q1; así quedó la parrilla de salida en Australia
¡Se prendió, Zaguito! Zague no se guardó nada y respondió a Santiago Baños ante falta de compromiso
Futbol
06/03/2026
¡Se prendió, Zaguito! Zague no se guardó nada y respondió a Santiago Baños ante falta de compromiso
Max Verstappen sufre duro accidente en la Q1 del Gran Premio de Australia
Fórmula 1
06/03/2026
Max Verstappen sufre duro accidente en la Q1 del Gran Premio de Australia
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
Futbol
06/03/2026
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento