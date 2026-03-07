Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Se enojó! André Jardine se molestó con los medios por entrevista con ESPN que se salió de contexto

André Jardine durante el partido de América ante FC Juárez | IMAGO 7
Ramiro Pérez Vásquez 19:56 - 06 marzo 2026
Sus palabras fueron mal interpretadas tras derrota ante Tigres

André Jardine ha sido uno de los protagonistas en los últimos días dentro de la Liga MX, debido a las recientes derrotas del CF América; sin embargo, se ha revelado que el estratega brasileño no estaba contento con los medios de comunicación por descontextualizar sus recientes declaraciones en una entrevista con ESPN. 

De acuerdo a Carlos Ponce de León, el timonel de las Águilas se enojó por la descontextualización de sus palabras generando una ola de rumores de una supuesta salida a LaLiga ante una fresca herida que había provocado la goleada en contra frente a Tigres. 

“No fue después de la derrota ante Tigres, en ese momento es cuando se publica la entrevista y en México es donde causa eco la declaración después de una derrota ante Tigres y además fue una goleada, entonces Santiago Baños reitera que había sido días antes e incluso de la jornada, pero se publicó después de la derrota”, resalta el periodista durante ‘Infiltrados’ que puedes seguir todos los días en punto de las 13:00 en todas las multiplataformas de RÉCORD. 

André Jardine ha tenido uno de los peores torneos desde su llegada a las Águilas | Imago7

¿Qué dijo Baños? 

Santiago Baños, presidente del América, estuvo en conferencia de prensa para respaldar a André Jardin ante la crisi de resultados en este Clausura 2026: “Es una entrevista que hicieron hace tiempo y uno de los temas era el de España, por Álvaro Fidalgo. Qué bueno, qué bueno que André aspire a un día dirigir en España, nos daría muchísimo gusto. 

“Hoy no lo puede hacer, porque tiene contrato aquí, pues eso es un supuesto también y es una entrevista que sacan un poco de contexto”, resaltó el dirigente afirmando que hay Jardin por mucho tiempo en el Nido de Coapa. 

“Porque habla de lo que quisiera a futuro, algún día poder dirigir en España, hoy tiene contrato y está cien por ciento metido en el club. Ojalá sigamos cosechando títulos y esté mucho tiempo más en el Club América”, remató. 

Santiago Baños en el Estadio BBVA de Rayados de Monterrey en los pasados Cuartos de Final | Imago7

¿Hay crisis en el América?

Santiago Baños respondió si hay crisis en el América: “Falta tanto en la liga como como en Concachampions, estamos bien, o sea, bien me refiero a que tenemos muchas probabilidades todavía, faltan veinticuatro puntos por disputar, son muchísimos puntos y la verdad que lo demás es un supuesto, ¿no? Obviamente, todos estamos en evaluación, y si sucede lo que se menciona, al final del torneo nos sentaremos, analizaremos y tomaremos una decisión”.

André Jardine, técnico de América | MEXSPORT

Tras nueve fechas disputadas en el Clausura 2026 las Águilas del América se encuentran en el noveno puesto con 11 unidades, fuera de zona de Liguilla, y su próximo juego será ante Gallos Blancos de Querétaro en busca de volver entre los ocho mejores.  

