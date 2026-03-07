Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Conductor de "El precio de la historia", pide ayuda económica tras sufrir grave accidente en Tulum

El protagonista de "El precio de la historia" sufrió un accidente en México. / Prime Video
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:16 - 06 marzo 2026
El conocido personaje del reality enfrenta una complicada recuperación que lo llevó a solicitar apoyo mientras continúa su tratamiento.

El empresario y personalidad televisiva estadounidense Corey Harrison, conocido por su participación en el reality El precio de la historia (Pawn Stars), solicitó ayuda económica a sus seguidores después de sufrir un grave accidente de motocicleta en México que lo dejó con múltiples lesiones y fuertes gastos médicos.

Corey Harrison sufrió un grave accidente de motocicleta en Tulum, México. / @thecoreyharrisonshow

Corey Harrison enfrenta crisis económica tras accidente en México

De acuerdo con información difundida por su entorno cercano, el accidente ocurrió en enero mientras se encontraba en Tulum, Quintana Roo. Las heridas que sufrió obligaron al también empresario a someterse a varias cirugías y tratamientos médicos, lo que terminó por agotar prácticamente todos sus recursos económicos.

El propio Harrison compartió en redes sociales algunos detalles sobre su estado de salud y las consecuencias del accidente, que incluso le impidieron asistir a la boda de su padre, el también protagonista del programa, Rick Harrison.

Rick y Corey Harrison. / HISTORY CHANNEL

¿Qué le pasó a Corey Harrison en México?

El accidente ocurrió cuando Harrison conducía una motocicleta en Tulum. El impacto le provocó lesiones graves, entre ellas 11 costillas fracturadas, un pulmón perforado, conmoción cerebral y hemorragia interna, además de diversas heridas en el rostro y el cuerpo.

Las lesiones obligaron a Corey Harrison a someterse a múltiples cirugías y a enfrentar gastos médicos fuertes. / @thecoreyharrisonshow

Inicialmente fue hospitalizado durante aproximadamente dos semanas, pero decidió abandonar el hospital antes de recibir el alta médica debido al elevado costo del tratamiento. Sin embargo, su estado de salud empeoró poco después.

Según el relato de su círculo cercano, sus niveles de oxígeno comenzaron a descender peligrosamente, lo que obligó a trasladarlo a otro hospital en Mérida, Yucatán, donde los médicos detectaron que una costilla desplazada estaba presionando uno de sus pulmones. Allí fue sometido a tres cirugías adicionales y permaneció internado 18 días más.

Gastos médicos lo dejaron prácticamente sin dinero

Las facturas médicas derivadas del accidente superan los 120 mil dólares, cifra que Harrison cubrió en gran parte con sus propios recursos y con préstamos de amigos y familiares. Actualmente, el empresario asegura que su cuenta bancaria apenas tiene alrededor de 400 dólares, mientras continúa en proceso de recuperación.

Ante esta situación, personas cercanas al actor iniciaron una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos médicos restantes y los costos de su rehabilitación.

Tras el accidente, Harrison reveló que tuvo que usar prácticamente todos sus ahorros para pagar las facturas médicas. / @thecoreyharrisonshow

En el mensaje de la campaña se señala que, pese a su fama por el programa de televisión, Harrison no cuenta con un respaldo financiero suficiente para enfrentar una emergencia médica de este tipo.

