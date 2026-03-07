Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Quién dice la verdad? Sale a la luz video de la esposa de Rafa González teniendo una crisis

Video de la esposa de Rafa González rompe las redes en plena polémica por acusaciones de violencia. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:22 - 06 marzo 2026
La polémica entre Fernanda Redondo y el cantante Rafa González continúa escalando luego de que la influencer Chamonic difundiera videos que, asegura, le fueron enviados por familiares cercanos al artista.

La controversia entre Fernanda Redondo y Rafa González continúa generando debate en redes sociales, luego de que la influencer de espectáculos Chamonic difundiera un video que, según afirmó, mostraría otra versión del conflicto que recientemente se hizo viral.

Fernanda Redondo hizo un video mostrando los golpes que portaba por el cuerpo / Especial

El material fue publicado en su Instagram, donde aseguró que familiares cercanos a la "expareja" le hicieron llegar varios videos con el objetivo de mostrar lo que describen como “otra parte de la historia”.

Surge otra versión en la polémica

En uno de los videos difundidos, se observa a Fernanda Redondo dentro de una casa aparentemente alterada. Durante la grabación se le ve tirando objetos, rompiendo cosas y pateando una puerta, mientras discute con otras personas que se encuentran en el lugar.

Chamonic difundió un video que presuntamente muestra a Fernanda Redondo en un momento de crisis dentro de una vivienda. / @chamonic3

En el clip también se escuchan voces que intentan calmarla. Uno de los presentes le dice: “Ya ma” y cuestiona lo que ocurre mientras continúa la discusión.

De acuerdo con lo que se escucha en el video, Redondo menciona que estaba encerrada, motivo por el cual golpea repetidamente la puerta. En otro momento exige que le devuelvan su teléfono celular y lanza un objeto hacia la persona que está grabando.

Antes de que el video termine, también se le escucha afirmar: “No me he drogado ni he pisteado”, frase que se ha viralizado y ha generado debate entre usuarios en redes sociales.

Otro video mostraría autolesión

En otro de los videos difundidos por Chamonic, la mujer aparece aparentemente autolesionándose con un objeto punzocortante, mientras una señora intenta sujetarla para evitar que continúe y otra persona le grita que se detenga.

Según lo explicado por la influencer, este episodio habría ocurrido frente a sus hijos, lo que contrasta con una declaración previa de Fernanda Redondo, quien había asegurado que el cantante Rafa González la apuñaló frente a ellos.

La mujer aparece aparentemente autolesionándose con un objeto punzocortante. / @chamonic3

La polémica entre Rafa González y Fernanda Redondo

Los videos aparecen días después de que Fernanda Redondo denunciara públicamente al cantante por presunta violencia física y psicológica, señalando que habría vivido episodios de maltrato durante su relación.

En videos difundidos en redes sociales, la mujer mostró supuestas lesiones y aseguró haber sufrido agresiones durante años.

Vocalista de la banda Los Recoditos fue acusado de violencia familiar/IG: @rafarecoditos
